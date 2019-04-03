Футбол

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»Sports.ru 06:57

Вице-президент «Крузейро» Итаир Мачадо рассказал, что «Спартак» проявляет интерес к игрокам его клуба. Бразильцы сегодня арендовали у москвичей полузащитника Педро Рошу до конца 2019 года.
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«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейру»

Спорт-Экспресс06:24

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»

Sport24.ru05:41

Вице-президент «Крузейро» заявил об интересе «Спартака» к двум футболистам клуба

RT на русском05:30

Вице-президент «Крузейро»: «Спартак» интересуется двумя нашими футболистами

Советский спорт05:07

Вице-президент «Крузейро»: «Спартак» интересуется некоторыми нашими игроками

Чемпионат05:02

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»

Sports.ru06:57

Вице-президент бразильского «Крузейро» рассказал об интересе «Спартака» к несколькими игрокам

Sport.ru06:14
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