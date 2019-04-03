Футбол
«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»Sports.ru 06:57
Вице-президент «Крузейро» Итаир Мачадо рассказал, что «Спартак» проявляет интерес к игрокам его клуба. Бразильцы сегодня арендовали у москвичей полузащитника Педро Рошу до конца 2019 года.
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Международная группа археологов обнаружила в некрополе Саккара разграбленные усыпальницы высокопоставленного чиновника и супруги фараона Джедкара.
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На требования команды Зеленского ответила поверенный Порошенко
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Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.
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Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.
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Работники завода Ford во Всеволожске грозят устроить голодовку
Иначе члены профсоюза грозят провести забастовку и даже устроить голодовку.
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Происшествия
Российские полицейские всю ночь учились воевать против солдат НАТО
Масштабные учения прошли в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: сотрудники правоохранительных органов в ночь на 3 апреля учились отражать предполагаемое нашествие войск НАТО.
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Охлобыстин согласился с Зеленским, назвавшим его «идиотом»
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В Уганде неизвестные похитили американского туриста
Неизвестные похитили американского туриста и его водителя в Уганде, об этом сообщили в правоохранительных органах Управления охраны дикой природы Уганды (UWA).
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Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной
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В Ингушетии идут обыски у лидеров протеста
В Ингушетии идут обыски и допросы лидеров протестных акций.
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В России предложили ввести экзамен для начинающих владельцев собак
«Было бы правильнее возродить советские традиции или обратиться к опыту зарубежных стран, практикующих сдачу «техминимумов» для начинающих владельцев собак», — пояснил глава РКФ.
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Apple выпустила новый рекламный ролик под названием «Аутсайдеры», посвящённый четырём сотрудникам компании и их идее о создании круглой коробки для пиццы.
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Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить
В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.
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63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
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Гуайдо лишили неприкосновенности
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Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении спортивной карьеры, оскорбил в Twitter чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
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Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
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