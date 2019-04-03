Футбол

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»Sport24.ru 05:41

Вице-президент «Крузейро» Итаир Машадо сообщил, что «Спартак» проявляет интерес к нескольким игрокам команды. Не исключается, что данные игроки войдут в сделку по выкупу нападающего Педро Роши. «Спартак» интересуется некоторыми нашими игроками.
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СМИ: «Крузейро» имеет приоритетное право выкупа Роши

Матч ТВ13:22

Роша уехал из «Спартака» в аренду. Чей путь он повторит – Боккетти или Попова?

Советский спорт09:48

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»

Sport24.ru05:41

Вице-президент бразильского «Крузейро» рассказал об интересе «Спартака» к несколькими игрокам

Sport.ru06:14

Роша пакует чемоданы вместе с дочкой. Фото

Спорт-Экспресс12:30

«Крузейро» имеет приоритетное право выкупа Роши за € 11,5 млн

Чемпионат12:04

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»

Sports.ru06:57
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Общество

Правительство обсуждает возможность выдачи маткапитала на первенца

Среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается выдача материнского капитала после рождения первого ребенка, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в программе «60 минут» на канале «Россия 1». «Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются»,— сообщила она (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 16:38
Общество

Хоккеист Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей

Обновлено вчера в 10:17
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Политика

Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением шельфа России

Обновлено в 10:06
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
Футбол

Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»

Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала решение Пресненского суда продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
Обновлено в 16:53
Политика

Венесуэла надеется на помощь РФ по восстановлению энергоснабжения

Действующие власти Венесуэлы рассчитывает на поддержку России в вопросах восстановления энергоснабжения в стране.
Обновлено в 16:45
Футбол

Зырянов: Россия поднимается, сейчас нас все боятся

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил рост уровня российского футбола.
Обновлено в 16:26
Политика

США призвали Германию увеличить расходы на НАТО

Администрация Соединенных Штатов призвала Германию увеличить военные расходы и выполнить обязательства перед НАТО.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес

Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты «при всем народе»

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, обошедший действующего главу республики Петра Порошенко в первом туре выборов, принял предложение конкурента прийти на дебаты.
Обновлено в 13:30
Авто

McLaren представил первые фото новой модели Grand Tourer

Новый суперкар McLaren Grand Tourer планируется представить без камуфляжа уже в этом месяце.
Обновлено в 13:09
Экономика

ЦБ предложил переводить зарплаты по номеру телефона

Напомним, ЦБ запустил в январе этого года систему быстрых платежей, которая сделала доступной услугу перевода денежных средств на счета других банков по номеру телефона.
Обновлено в 13:57
Экономика

Силуанов: власти Венесуэлы задерживают выплаты по долгу перед Россией

Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, который должен был поступить в марте.
Обновлено в 11:58
Политика

На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации

Обновлено в 16:06
Авто

В Германии лучшим внедорожником стала LADA 4x4

LADA 4x4 получила первенство на рынке Германии непосредственно по соотношению цены и качества.
Обновлено в 13:04
Политика

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие

Украина уже «одной ногой» в НАТО, заявили в Киеве

Замминистра обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна находится уже "одной ногой" в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:32
Происшествия

С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте

Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
Экономика

В России поблагодарили Запад за санкции

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено в 08:00
Здоровье

Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха

В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Энергетика

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения

В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Энергетика

Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост

Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
Наука

Кофе увеличил шанс развития рака легких

Результаты работы показывают, что употреблявшие пару чашек кофе в день курильщики на 41% увеличили риск рака, а некурящие респонденты, выпивавшие аналогичное количество напитка — на 37%.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова сделала заявление о травле Панина

Народная артистка России Лия Ахеджакова в беседе с НСН высказалась о травле актера Алексея Панина, которого критикуют за то, что у себя в инстаграме он назвал россиян "злобными уродцами".
Обновлено в 05:49
Политика

Украина запретила авиаперелеты с Россией

После визита в Москву кандидата в президента Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука правительство Украины приняло решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией, инициатором нововведения выступило МВД Украины.
Обновлено в 05:52
Путешествия

Страховщики определили «самые опасные» страны для российских туристов

Исследование показало: если не учитывать эпидемии во время экзотического отдыха, когда страховщики чаще всего несут убытки (например, в Гватемале или Эквадоре — выборка по этим странам маленькая, но если туристы там заболевают, то обычно всей группой), «лидерами по числу обращений туристов за медпомощью стали страны традиционного «спокойного» пляжного отдыха».
Обновлено в 10:29
Хоккей

НХЛ. Малкин приступил к полноценным тренировкам

Обновлено в 12:44
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