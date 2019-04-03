Футбол
«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»Sport24.ru 05:41
Вице-президент «Крузейро» Итаир Машадо сообщил, что «Спартак» проявляет интерес к нескольким игрокам команды. Не исключается, что данные игроки войдут в сделку по выкупу нападающего Педро Роши. «Спартак» интересуется некоторыми нашими игроками.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Общество
Правительство обсуждает возможность выдачи маткапитала на первенца
Среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается выдача материнского капитала после рождения первого ребенка, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в программе «60 минут» на канале «Россия 1». «Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются»,— сообщила она (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 16:38
Общество
Хоккеист Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
Футбол
Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»
Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала решение Пресненского суда продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
Обновлено в 16:53
Политика
Венесуэла надеется на помощь РФ по восстановлению энергоснабжения
Действующие власти Венесуэлы рассчитывает на поддержку России в вопросах восстановления энергоснабжения в стране.
Обновлено в 16:45
Футбол
Зырянов: Россия поднимается, сейчас нас все боятся
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил рост уровня российского футбола.
Обновлено в 16:26
Политика
США призвали Германию увеличить расходы на НАТО
Администрация Соединенных Штатов призвала Германию увеличить военные расходы и выполнить обязательства перед НАТО.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина
Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты «при всем народе»
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, обошедший действующего главу республики Петра Порошенко в первом туре выборов, принял предложение конкурента прийти на дебаты.
Обновлено в 13:30
Авто
McLaren представил первые фото новой модели Grand Tourer
Новый суперкар McLaren Grand Tourer планируется представить без камуфляжа уже в этом месяце.
Обновлено в 13:09
Экономика
ЦБ предложил переводить зарплаты по номеру телефона
Напомним, ЦБ запустил в январе этого года систему быстрых платежей, которая сделала доступной услугу перевода денежных средств на счета других банков по номеру телефона.
Обновлено в 13:57
Экономика
Силуанов: власти Венесуэлы задерживают выплаты по долгу перед Россией
Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, который должен был поступить в марте.
Обновлено в 11:58
Политика
На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации
Обновлено в 16:06
Авто
В Германии лучшим внедорожником стала LADA 4x4
LADA 4x4 получила первенство на рынке Германии непосредственно по соотношению цены и качества.
Обновлено в 13:04
Политика
В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма
На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Украина уже «одной ногой» в НАТО, заявили в Киеве
Замминистра обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна находится уже "одной ногой" в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:32
Происшествия
С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте
Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
Экономика
В России поблагодарили Запад за санкции
Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено в 08:00
Здоровье
Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха
В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения
В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Энергетика
Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост
Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
Наука
Кофе увеличил шанс развития рака легких
Результаты работы показывают, что употреблявшие пару чашек кофе в день курильщики на 41% увеличили риск рака, а некурящие респонденты, выпивавшие аналогичное количество напитка — на 37%.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Лия Ахеджакова сделала заявление о травле Панина
Народная артистка России Лия Ахеджакова в беседе с НСН высказалась о травле актера Алексея Панина, которого критикуют за то, что у себя в инстаграме он назвал россиян "злобными уродцами".
Обновлено в 05:49
Политика
Украина запретила авиаперелеты с Россией
После визита в Москву кандидата в президента Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука правительство Украины приняло решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией, инициатором нововведения выступило МВД Украины.
Обновлено в 05:52
Путешествия
Страховщики определили «самые опасные» страны для российских туристов
Исследование показало: если не учитывать эпидемии во время экзотического отдыха, когда страховщики чаще всего несут убытки (например, в Гватемале или Эквадоре — выборка по этим странам маленькая, но если туристы там заболевают, то обычно всей группой), «лидерами по числу обращений туристов за медпомощью стали страны традиционного «спокойного» пляжного отдыха».
Обновлено в 10:29
Хоккей
НХЛ. Малкин приступил к полноценным тренировкам
Обновлено в 12:44