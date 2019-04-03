Футбол
«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»Sport24.ru 05:41
Вице-президент «Крузейро» Итаир Машадо сообщил, что «Спартак» проявляет интерес к нескольким игрокам команды. Не исключается, что данные игроки войдут в сделку по выкупу нападающего Педро Роши. «Спартак» интересуется некоторыми нашими игроками.
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Документ предлагает внести изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и обязать мигрантов возмещать расходы, которые понесло государство при их административном выдворении или депортации.
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Общество
Путин и Медведев поздравили с юбилеем ректора МГУ Садовничего
Сегодня ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему исполняется 80 лет.
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По данным газеты Ведомости, 4 апреля у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева состоится совещание, на котором будет обсуждаться вопрос продления заморозки цен, квазилицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов, а также необходимое для внутреннего рынка количество топлива.
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Политика
В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
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Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в департаменте стратегических коммуникаций международного аэропорта «Гагарин», функционирование «воздушной гавани» обеспечат около 20 производственных, технических и административных служб.
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В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
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Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
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Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
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Очередное обновление WhatsApp позволит пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы, сообщает портал The Verge.
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Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
Российских военных обучают боевым методикам парапсихологии, и они уже применяли их на практике для поражения противника бесконтактным путем.
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Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
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Транспорт
Участок Сокольнической линии Московского метро откроется 4 апреля
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена от "Бульвара Рокоссовского" до "Комсомольской", который был закрыт для пассажиров 30 марта для строительства тоннелей северо-восточного участка Большой кольцевой линии, откроется для пассажиров на сутки раньше - 4 апреля.
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Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста
В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
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Футбол
Король футбола Пеле госпитализирован в Париже
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Происшествия
Под Новосибирском спасатели помогли женщине, чья машина утонула в луже
Женщине в Новосибирской области понадобилась помощь спасателей после того, как ее машина не смогла преодолеть огромную лужу и заглохла, рассказали РИА Новости в среду в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 08:55
Общество
В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области
Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.
Обновлено в 09:41
Единоборства
Боец Олейник назвал Оверима опасным соперником
Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник считает сложным соперником нидерландца Алистара Оверима, который имеет хорошую защиту от борьбы.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии
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Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российских стратегов
Два истребителя-бомбардировщика Tornado ВВС Великобритании поднялись для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-160.
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Общество
Прокуратура на Ямале отменила концерт «Дискотеки Аварии»
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отменила муниципальную закупку на 10,6 млн рублей, которые власти города Муравленко собирались потратить на концерт «Дискотеки Аварии» и приглашенного диджея в честь юбилея города.
Обновлено в 08:15
Единоборства
Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил оставить в покое Хабиба Нурмагомедова и перейти к оскорблениям его супруги, сообщает "Советский спорт".
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Гаджеты
Новый iPad Mini оказался неремонтопригодным
Согласно порталу iFixit, iPad mini 5 собран с использованием большого количества клея - приходится нагревать корпус феном, чтобы добраться до «внутренностей».
Обновлено в 06:12
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Минтранс РФ отказался ограничить размер бесплатной ручной клади
Замглавы Министерства транспорта России Александр Юрчик заявил, что ведомство не намерено ограничивать бесплатную ручную кладь авиапассажиров по габаритам, поскольку это «технологически невозможно».
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