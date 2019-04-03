«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»Sport24.ru 05:41

Вице-президент «Крузейро» Итаир Машадо сообщил, что «Спартак» проявляет интерес к нескольким игрокам команды. Не исключается, что данные игроки войдут в сделку по выкупу нападающего Педро Роши. «Спартак» интересуется некоторыми нашими игроками.

Спорт день за днем

Политика МВД предложило обязать мигрантов возмещать расходы на их депортацию Документ предлагает внести изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и обязать мигрантов возмещать расходы, которые понесло государство при их административном выдворении или депортации.

Общество Путин и Медведев поздравили с юбилеем ректора МГУ Садовничего Сегодня ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему исполняется 80 лет.

Энергетика Нефтяники подтвердили обязательства по сдерживанию цен на топливо в РФ По данным газеты Ведомости, 4 апреля у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева состоится совещание, на котором будет обсуждаться вопрос продления заморозки цен, квазилицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов, а также необходимое для внутреннего рынка количество топлива.

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Общество Аэропорт «Гагарин» объявил набор сотрудников Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в департаменте стратегических коммуникаций международного аэропорта «Гагарин», функционирование «воздушной гавани» обеспечат около 20 производственных, технических и административных служб.

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Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

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Армия и оружие В России обнаружили «парапсихологический спецназ» Российских военных обучают боевым методикам парапсихологии, и они уже применяли их на практике для поражения противника бесконтактным путем.

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

Транспорт Участок Сокольнической линии Московского метро откроется 4 апреля Участок Сокольнической линии Московского метрополитена от "Бульвара Рокоссовского" до "Комсомольской", который был закрыт для пассажиров 30 марта для строительства тоннелей северо-восточного участка Большой кольцевой линии, откроется для пассажиров на сутки раньше - 4 апреля.

Происшествия В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".

Происшествия Под Новосибирском спасатели помогли женщине, чья машина утонула в луже Женщине в Новосибирской области понадобилась помощь спасателей после того, как ее машина не смогла преодолеть огромную лужу и заглохла, рассказали РИА Новости в среду в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Общество В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.

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Армия и оружие Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии Читайте такжеСМИ сообщают о попытке боевиков атаковать российскую авиабазу Хмеймим После гибели мужа женщина хотела оформить право на социальные гарантии и повышенную пенсию, но в военкомате ей отказались сделать нужную отметку и объяснили - у погибшего нет удостоверения ветерана боевых действий.

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Единоборства Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил оставить в покое Хабиба Нурмагомедова и перейти к оскорблениям его супруги, сообщает "Советский спорт".

Гаджеты Новый iPad Mini оказался неремонтопригодным Согласно порталу iFixit, iPad mini 5 собран с использованием большого количества клея - приходится нагревать корпус феном, чтобы добраться до «внутренностей».