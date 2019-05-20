«Спартак» интересуется Левашовым и Беляевым из «Арсенала»Sport24.ru 06:27

По информации Sport24, «Спартак» заинтересован в приобретении двух футболистов «Арсенала»: вратаря Михаила Левашова и защитника Максима Беляева. Контракт Беляева с тульским клубом, согласно данным сайта Transfermarkt, истекает летом 2019 года.

«Спартак» интересуется Левашовым и Беляевым из «Арсенала»

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