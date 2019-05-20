Футбол
«Спартак» интересуется Левашовым и Беляевым из «Арсенала»Sport24.ru 06:27
По информации Sport24, «Спартак» заинтересован в приобретении двух футболистов «Арсенала»: вратаря Михаила Левашова и защитника Максима Беляева. Контракт Беляева с тульским клубом, согласно данным сайта Transfermarkt, истекает летом 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Политика
Пашинян: революция в Армении продолжается
Второй этап революции в Армении начнется завтра, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян 19 мая на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 16:47
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Юрий Беляев: «Был плохим отцом, потому что я артист»
Обновлено в 21:00
Политика
Зеленский официально вступил в должность президента Украины
Владимир Зеленский произнёс слова присяги и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 03:48
Гаджеты
Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng
Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено в 17:42
Здоровье
Известно, врачей каких специальностей не хватает в Башкирии
В Башкирии остро ощущается нехватка врачей.
Обновлено в 23:06
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Штурмовик AV-8B Harrier 2-й авиаэскадрильи Корпуса морской пехоты США в понедельник потерпел крушение в районе города Хэйвлок в штате Северная Каролина, сообщили в командовании воинской части.
Обновлено в 20:58
Футбол
Дюгарри раскритиковал Мбаппе за слова про ответственность
Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе.
Обновлено в 18:23
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено в 22:01
Общество
Москва возглавила рейтинг цен на велосипеды
Специалисты популярного онлайн-сервиса объявлений составили рейтинг российских регионов в зависимости от цен на велосипеды.
Обновлено в 22:54
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Политика
Трамп предостерег Иран от угроз и войны
Американский президент Дональд Трамп предостерег иранские власти от угроз и провокационных действий в сторону Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы
Обновлено в 21:51
Политика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 08:30
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Боевики напали на российскую базу в Сирии
19 мая боевики открыли огонь по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
Обновлено в 06:41
Политика
В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Политика
Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ
Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.
Обновлено в 12:26
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено в 10:10
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Авто
Разгон 1000-сильного гибрида Ferrari сняли на видео
Пользователь YouTube Emanuele T. снял на видео прототип нового гибрида Ferrari, который публике покажут в конце этого месяца.
Обновлено в 10:11