Футбол

«Спартак» интересуется 21-летним защитником из Бразилии
Газета.Ru
00:40

21-летний Айртон Лукас выступает за "Флуминенсе" с 2014 года. На его счету 58 матчей за "трехцветных", а также три встречи за юношескую сборную Бразилии. На данный момент "Спартак" занимает четвертое место в чемпионате России - 2018/19.
Газета.Ru00:40

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Защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас может перейти в «Спартак»

Чемпионат00:58

Бразильский защитник близок к переходу в «Спартак»

Sportbox.RU00:44

Бразильский защитник близок к переходу в «Спартак»

Матч ТВ00:44

«Спартак» может подписать защитника «Флуминенсе»

Sport24.ru00:43

«Спартак» интересуется 21-летним защитником из Бразилии

Газета.Ru00:40

СМИ: «Спартак» подпишет защитника «Флуминенсе»

Спорт-Экспресс00:23

СМИ: защитник «Флуминенсе» перейдет в «Спартак»

РИА Новости00:19
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:21, Ашберн
Футбол

Сборную России сочли одним из фаворитов отборочного турнира Евро-2020

Эксперты назвали сборную России по футболу фаворитом в группе I квалификационного турнира чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 01:12
Футбол

Кононов: Селихов не до конца восстановился после травмы

Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов не до конца восстановился после травмы, заявил главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
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Футбол

«ПСЖ» впервые в сезоне не смог выиграть матч чемпионата Франции

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не смог обыграть «Бордо» в матче французской Лиги 1. Игра проходила в рамках пятнадцатого тура чемпионата на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась вничью со счётом 2:2. Для «ПСЖ» этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше национального чемпионата, в котором команда не смогла одержать победу.
Обновлено в 01:16
Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А

В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.
Обновлено вчера в 22:45
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УЕФА утвердил создание нового еврокубкового турнира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание нового клубного еврокубкового турнира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:05
Футбол

«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом»

«Севилья» поделила очки с «Алавесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол

ФК «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА

Ростовские футболисты разошлись миром со столичными армейцами – 0:0. Матч против ЦСКА стал трехсотым для капитана «Ростова» Александра Гацкана.
Обновлено в 01:00
Футбол

Юрген Клопп: «Извиняюсь за свой забег. Не хотел проявить неуважение»

Обновлено вчера в 18:40
Футбол

«Челси» может вернуть из аренды Абрахама в январе

«Челси» может вернуть из аренды нападающего Тэмми Абрахама в январе.
Обновлено в 01:06
Футбол

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в матче с шестью голами

«Арсенал» одолел «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол

Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".
Обновлено в 01:07
Футбол

Дубль Вернера помог «РБ Лейпциг» обыграть мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Обновлено в 00:34
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Жардим прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы возглавить «Аль-Насср»

Договор с Жардимом будет рассчитан на полтора года. "Аль-Насср" занимает второе место в чемпионате страны.
Обновлено в 01:07
Футбол

«Кьево» сыграл вничью с «Лацио»

«Кьево» все еще не выиграл ни одного матча в этом сезоне серии А, а «Лацио» благодаря ничьей приблизился к идущему четвертым «Милану».
Обновлено вчера в 14:30
Футбол

«Краснодар» после 16-ти туров РПЛ показывает лучший результат в истории клуба

Краснодарцы по итогам 16-ти туров показывают лучший результат в истории клуба, сообщает пресс-служба "быков".
Обновлено в 00:33
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Флуминенсе
Бразильский футбольный клуб
Бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро. Клуб является одним из четырёх традиционных грандов своего штата наряду с «Фламенго», «Ботафого» и «Васко да Гама» и одним из традиционно сильнейших футбольных клубов Бразилии, сооснователь Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии. Согласно данным исследовательских институтов, опубликовавших результаты своих исследований в 2004 и 2006 годах соответственно, за «Флуминенсе» болеет 2 миллиона 200 тысяч человек. Однако по всей Бразилии и в других странах численность болельщиков «Флуминенсе» достигает примерно 9 миллионов человек.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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