Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Спартак» и «Зенит» рассудит Мешков

На официальном сайте РФС появилась информация о судейских назначениях на матчи восьмого тура российской Премьер-лиги.
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РФС объявил, на каких матчах 8-го тура РПЛ будет работать VAR

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«Спартак» и «Зенит» рассудит Мешков и VAR

Вести.Ruвчера в 15:13

Мешков назначен на матч «Спартак» – «Зенит», на котором будет VAR

РИА Новостивчера в 14:12

Стало известно, в каких матчах 8 тура РПЛ используют систему VAR

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Спорт-Экспрессвчера в 15:35

Матч восьмого тура РПЛ «Спартак» - «Зенит» пройдет с использованием VAR

ТАССвчера в 14:20

На матче восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» будет использоваться система VAR

RT на русскомвчера в 15:07
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Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона жителей России

По итогам 2018 года в среднем один житель России потреблял 2651,5 ккал в сутки, сообщает 28 августа RT со ссылкой на данные Росстата.
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Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
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Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае

Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.
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Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
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Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Газета.Ru вчера в 01:57
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Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Политика

Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Киберспорт

В Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные

Компания Ubisoft сообщила, что в Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные.
CyberSport.ru вчера в 15:07
Футбол

«Зенит» и «Сампдория» снова обсуждают переход Ригони

Gazeta.SPb вчера в 17:21
Политика

На МАКС показали уникальный Су-47

На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Происшествия

Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 22:47
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Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах

"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляться 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
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В жилом доме во Львовской области произошёл взрыв газа

RT на русском вчера в 22:58
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Лица 16 детей покрылись волосами после приема лекарства от язвы

После прекращения приема препарата признаки гипертрихоза у детей начали уменьшаться.
МТВ онлайн вчера в 15:27
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К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни

Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Экономика

Путина беспокоит медленный рост доходов россиян

Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.
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Политика

Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском вчера в 23:22
Здоровье

Токсиколог рассказала о мерах предосторожности при употреблении грибов

Врач-токсиколог столичного департамента здравоохранения Анастасия Симонова рассказала, что симптомы отравления могут быть разными, но чаще всего развиваются острые желудочно-кишечные расстройства.
Известия вчера в 23:29
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика

Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу

Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.
BFM.ru вчера в 13:36
Здоровье

Диетологи назвали полезные свойства кабачков

Цензуры.Нет вчера в 03:10
Армия и оружие

Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву

Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век вчера в 03:37
Политика

Полковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»

REGNUM 01:08
Футбол

«Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.
Спорт-Экспресс вчера в 16:10
Политика

В киевском аэропорту задержали экс-министра здравоохранения Украины

Экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву задержали в киевском аэропорту Жуляны.
Вести.Ru вчера в 14:56
Происшествия

В Саратове в ДТП погибли три человека

Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:10
Политика

Путин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»

Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года.
Парламентская газета вчера в 12:41
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Краснодар — Олимпиакос 1:2

Российская газета вчера в 16:50
Космос

ЕКА и Роскосмос обсудили соблюдение графика работ по «ЭкзоМарсу-2020»

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йоаханн-Дитрих Вернер и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудили обеспечение своевременного запуска миссии "ЭкзоМарс-2020".
ТАСС вчера в 10:14
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