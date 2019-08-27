На официальном сайте РФС появилась информация о судейских назначениях на матчи восьмого тура российской Премьер-лиги.

Спорт день за днем

Общество Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона жителей России По итогам 2018 года в среднем один житель России потреблял 2651,5 ккал в сутки, сообщает 28 августа RT со ссылкой на данные Росстата.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Шоу-бизнес 17-летняя внучка Никиты Михалкова выросла красавицей Татьяна Михалкова поделилась своей радостью. 72-летняя супруга Никиты Михалкова показала поклонникам внучку.

Происшествия Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Политика Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

Религия Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.

Политика Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.

Киберспорт В Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные Компания Ubisoft сообщила, что в Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные.

Политика На МАКС показали уникальный Су-47 На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".

Транспорт Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах "Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляться 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.

Космос К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.

Экономика Путина беспокоит медленный рост доходов россиян Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.

Политика Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Здоровье Токсиколог рассказала о мерах предосторожности при употреблении грибов Врач-токсиколог столичного департамента здравоохранения Анастасия Симонова рассказала, что симптомы отравления могут быть разными, но чаще всего развиваются острые желудочно-кишечные расстройства.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.

Политика Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.

Армия и оружие Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.

Футбол «Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.

Политика В киевском аэропорту задержали экс-министра здравоохранения Украины Экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву задержали в киевском аэропорту Жуляны.

Происшествия В Саратове в ДТП погибли три человека Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.