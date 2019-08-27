Футбол
Евро-футбол.ру«Спартак» и «Зенит» рассудит Мешков
На официальном сайте РФС появилась информация о судейских назначениях на матчи восьмого тура российской Премьер-лиги.
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На матче восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» будет использоваться система VAR
RT на русскомвчера в 15:07
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Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона жителей России
По итогам 2018 года в среднем один житель России потреблял 2651,5 ккал в сутки, сообщает 28 августа RT со ссылкой на данные Росстата.
REGNUM 00:38
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Шоу-бизнес
17-летняя внучка Никиты Михалкова выросла красавицей
Татьяна Михалкова поделилась своей радостью. 72-летняя супруга Никиты Михалкова показала поклонникам внучку.
Комсомольская правда вчера в 11:45
Происшествия
Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае
Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Известия вчера в 16:44
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Газета.Ru вчера в 01:57
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Политика
Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Киберспорт
В Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные
Компания Ubisoft сообщила, что в Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные.
CyberSport.ru вчера в 15:07
Футбол
«Зенит» и «Сампдория» снова обсуждают переход Ригони
Gazeta.SPb вчера в 17:21
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляться 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru вчера в 14:11
Происшествия
В жилом доме во Львовской области произошёл взрыв газа
RT на русском вчера в 22:58
Здоровье
Лица 16 детей покрылись волосами после приема лекарства от язвы
После прекращения приема препарата признаки гипертрихоза у детей начали уменьшаться.
МТВ онлайн вчера в 15:27
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Экономика
Путина беспокоит медленный рост доходов россиян
Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.
ТВ Центр 26 августа в 06:47
Политика
Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском вчера в 23:22
Здоровье
Токсиколог рассказала о мерах предосторожности при употреблении грибов
Врач-токсиколог столичного департамента здравоохранения Анастасия Симонова рассказала, что симптомы отравления могут быть разными, но чаще всего развиваются острые желудочно-кишечные расстройства.
Известия вчера в 23:29
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу
Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.
BFM.ru вчера в 13:36
Здоровье
Диетологи назвали полезные свойства кабачков
Цензуры.Нет вчера в 03:10
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век вчера в 03:37
Футбол
«Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.
Спорт-Экспресс вчера в 16:10
Политика
В киевском аэропорту задержали экс-министра здравоохранения Украины
Экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву задержали в киевском аэропорту Жуляны.
Вести.Ru вчера в 14:56
Происшествия
В Саратове в ДТП погибли три человека
Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:10
Политика
Путин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»
Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года.
Парламентская газета вчера в 12:41
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Космос
ЕКА и Роскосмос обсудили соблюдение графика работ по «ЭкзоМарсу-2020»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йоаханн-Дитрих Вернер и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудили обеспечение своевременного запуска миссии "ЭкзоМарс-2020".
ТАСС вчера в 10:14