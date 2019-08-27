Футбол
Радио ЗенитВиталий Мешков рассудит «Спартак» и «Зенит»
Инспектором матча назначен москвич Владимир Енютин. Отмечу, что ранее Мешков судил 19 матчей с участием сине-бело-голубых, в которых петербуржцы одержали 12 побед. Встреча со «Спартаком» состоится в Москве в воскресенье.
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На матче восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» будет использоваться система VAR
RT на русскомвчера в 15:07
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Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Телепрограмма вчера в 21:00
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Экономика
Forbes назвал самые богатые российские семьи
Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 01:32
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Армия и оружие
Второй этап поставок С-400 в Турцию завершится через несколько недель
Второй этап поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию завершится в течение нескольких недель, заявил журналистам в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 04:05
Армия и оружие
Украинские военные подвергли обстрелу окраины Горловки и юг ДНР
Украинские военные вечером 27 августа подвергли обстрелу из миномётов и крупнокалиберных пулемётов окраины Горловки и юг Донецкой Народной Республики.
REGNUM вчера в 14:49
Космос
SpaceX удалось успешно провести испытания прототипа Starhopper
About to do next Starhopper flight test https: / / t.co / eeXPQPk7t6 — Elon Musk (@ elonmusk) 27 августа 2019 г. Илон Маск выложил видео испытаний, которые прошли в районе Бока-Чика штата Техас, на новом пусковом комплексе SpaceX.
Невские Новости вчера в 20:29
Финансы
Доллар стабилизируется к мировым валютам после резких колебаний
Курс доллара слабо растет по отношению к большинству основных мировых валют в среду, стабилизируясь после резких колебаний с конца предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:28
Здоровье
Нижнетагильские хирурги получат выплаты за повышенную нагрузку
Хирурги из Нижнего Тагила получат дополнительные выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе, сообщили в Минздраве.
Вести.Ru 03:28
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Общество
ОДК планирует открыть центры по ремонту вертолетных двигателей в Китае, ОАЭ и Эфиопии
Центры интегрированной логистической поддержки (ИЛП) по ремонту вертолетных двигателей АО "ОДК-Климов" могут быть открыты в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Эфиопии.
ТАСС 03:45
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна квартиры в Москве, где нашли труп
В Москве мужчина выжил после прыжка из окна квартиры на третьем этаже.
Росбалт 04:00
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Происшествия
В Сеть утекли персональные данные 700 тысяч сотрудников РЖД
В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) начались проверки после публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников компании.
Секрет фирмы вчера в 10:53
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Музыка
Известный музыкант из Южной Кореи объяснил решение выступить в Крыму
Музыкант прибыл в Крым для участия в Международном фестивале исполнителей классической музыки "Dialog classica", который пройдет в Крыму с 28 по 31 августа.
РИА Новости Крым вчера в 03:50
Кино
Умерла актриса Людмила Мальцева
Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
ТАСС вчера в 09:28
Политика
Вступили в силу новые санкции США против России
Второй пакет американских санкций против России, введенный из-за инцидента в английском Солсбери, вступил в силу.
РЕН ТВ 26 августа в 00:09
Происшествия
На Украине два человека погибли при взрыве и обрушении в жилом доме
Взрыв газа произошел в одном из домов города Дрогобыч Львовской области. В результате погибли два человека, еще семь были госпитализированы.
РБК 03:27
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
После подачи Вальбуэна с правого фланга мяч заметался в районе вратарской, защитники и Крицюк нервно пытались спасти ситуацию и не сумели помешать как раз нежданно оказавшемуся в основе Эль-Араби протолкнуть его в сетку - 1:1, 11-я минута.
Российская газета вчера в 16:50
Политика
Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией
Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.
Взгляд.ру 26 августа в 22:03