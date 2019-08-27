Футбол
Евро-футбол.ру«Спартак» и «Зенит» рассудит Мешков
На официальном сайте РФС появилась информация о судейских назначениях на матчи восьмого тура российской Премьер-лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
На матче восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» будет использоваться система VAR
RT на русскомвчера в 15:07
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:50, Вашингтон
Футбол
Дембеле намекнул на уход из «Барселоны»
В минувшем сезоне Дембеле регулярно опаздывал на тренировки каталонской команды. «Барселона» применяла санкции к футболисту.
Матч ТВ 00:18
Общество
Власти составили инструкцию для решения земельных споров с соседями
Кадастровая палата подготовила инструкцию, как согласовывать границы участков с соседями, чтобы не допустить земельных споров.
РБК 01:00
Авто
Складной электроскутер Hyundai получил запас хода в 20 км
Актуальные Новости вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании
Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.
OAnews вчера в 16:11
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьера
Говорит Москва вчера в 08:18
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Здоровье
В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 02:17
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Экономика
Forbes назвал богатейшие семьи России
Коммерсантъ 02:38
Наука
Метод 3D-печати позволит создавать живые органы за несколько секунд
Ugpressa.ru вчера в 00:13
Армия и оружие
Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии
Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru вчера в 17:15
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Политика
Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.
Lenta.ru 00:43
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия 26 августа в 17:18
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Футбол
Фанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона
Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55.
Евро-футбол.ру вчера в 16:47
Общество
Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей
В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Политика
Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым
РИА Новости 02:41
Космос
NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов
Два крупных астероида приблизятся к Земле в середине сентября.
РБК вчера в 21:58
Политика
Косачев рассказал, почему сенаторы США оказались в стоп-листе в России
Российский стоп-лист появился как вынужденная реакция на американские персональные санкции, в том числе против парламентариев.
Российская газета 02:15
Происшествия
В Волгограде задержали членов крупной ОПГ мошенников
В арендованных квартирах подозреваемые устроили колл-центры, через которые шел обман «клиентов».
Волжский.ру 01:50
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Технологии
Инвесторы раскрыли сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты
Команда мессенджера Telegram сообщила инвесторам о намерении выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение двух месяцев, до 31 октября.
DP.RU 01:19
Армия и оружие
Россия создаст принципиально новый вертолет
Холдинг "Вертолеты России" работает над проектом новой машины, в которой будут объединены перспективные наработки КБ Камова, Миля и Казанского завода.
Российская газета 02:41
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом
В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33