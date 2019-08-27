На официальном сайте РФС появилась информация о судейских назначениях на матчи восьмого тура российской Премьер-лиги.

Спорт день за днем

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Общество Власти составили инструкцию для решения земельных споров с соседями Кадастровая палата подготовила инструкцию, как согласовывать границы участков с соседями, чтобы не допустить земельных споров.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

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Происшествия Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.

Здоровье В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Армия и оружие Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».

Армия и оружие Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.

Политика Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

Политика Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.

Политика Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз» 26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Футбол Фанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55.

Общество Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.

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Технологии Инвесторы раскрыли сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты Команда мессенджера Telegram сообщила инвесторам о намерении выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение двух месяцев, до 31 октября.

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