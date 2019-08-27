Футбол
Евро-футбол.ру«Спартак» и «Зенит» рассудит Мешков
На официальном сайте РФС появилась информация о судейских назначениях на матчи восьмого тура российской Премьер-лиги.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:37, Вашингтон
Политика
Второй пакет санкций США против РФ по «делу Скрипалей» вступил в силу
Очередной пакет ограничений против России в связи с инцидентом в британском Солсбери, к которому РФ якобы имеет отношение, начал действовать с сегодняшнего дня.
Политическая Экспертиза вчера в 04:07
Политика
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском 10:29
Политика
Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21
Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.
Российская газета 07:13
Футбол
«Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.
Спорт-Экспресс 16:10
Общество
Почти 34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
Всего в России в "квалификационную яму" попадает 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills.
Газета.Ru 03:11
Армия и оружие
Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии
Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru 17:15
Политика
Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году
Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости 11:11
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru 08:48
Теннис
Павлюченкова вышла во второй круг US Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США, матчи которого проходят в Нью-Йорке.
ProstoProSport 16:37
Технологии
Устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС-2019
Самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М», созданный специалистами российского концерна«Автоматика», показали на международном авиасалоне.
Политика Сегодня 08:33
Политика
Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу
Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.
BFM.ru 13:36
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Энергетика
Новак заверил, что Россия выполнит в августе сделку ОПЕК+
Россия в августе намерена выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, сообщилминистр энергетики РФ Александр Новак.
Интерфакс 12:41
Кино
Опубликован трейлер «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
В ролике есть кадры из старых эпизодов, в том числе классической трилогии, а также из новых.
Игромания.ру вчера в 11:20
Футбол
Фанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона советский танк
Фанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона «Райко Митич» советский танк Т-55, сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс 16:46
Происшествия
В аэропорту Пекина загорелся пассажирский самолет
RuNews24.ru 09:18
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
RT на русском 11:58
Футбол
«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
Футбол
«Зенит» и «Сампдория» снова обсуждают переход Ригони
Gazeta.SPb 17:21
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Авто
Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих
За рулем 01:56
Политика
Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева
Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия 15:05
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Общество
Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России
В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 15:06
Наука
Ученые-химики из США разработали самоуничтожающийся полимер
Evo-rus.com 13:40
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru 14:11
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста вчера в 23:43