На официальном сайте РФС появилась информация о судейских назначениях на матчи восьмого тура российской Премьер-лиги.

Спорт день за днем

Политика Второй пакет санкций США против РФ по «делу Скрипалей» вступил в силу Очередной пакет ограничений против России в связи с инцидентом в британском Солсбери, к которому РФ якобы имеет отношение, начал действовать с сегодняшнего дня.

Политика «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60% Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.

Политика Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21 Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.

Футбол «Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.

Общество Почти 34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму» Всего в России в "квалификационную яму" попадает 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills.

Армия и оружие Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.

Политика Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Политика Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

Теннис Павлюченкова вышла во второй круг US Open Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США, матчи которого проходят в Нью-Йорке.

Технологии Устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС-2019 Самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М», созданный специалистами российского концерна«Автоматика», показали на международном авиасалоне.

Политика Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.

Происшествия Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Энергетика Новак заверил, что Россия выполнит в августе сделку ОПЕК+ Россия в августе намерена выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, сообщилминистр энергетики РФ Александр Новак.

Кино Опубликован трейлер «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» В ролике есть кадры из старых эпизодов, в том числе классической трилогии, а также из новых.

Футбол «Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Политика Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Общество Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Транспорт Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах "Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.