На официальном сайте РФС появилась информация о судейских назначениях на матчи восьмого тура российской Премьер-лиги.

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