Футбол

«Спартак» и «Зенит» представили форму на матч 20-го тура РПЛМатч ТВ 05:05

Спартак — Зенит
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
«Спартак» и «Зенит» опубликовали комплекты форм, в которых проведут матч 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Москве 17 марта и начнется в 19:00 (мск). «Спартак» проведет предстоящий матч в красных майках и белых трусах.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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