Футбол
МР7.ру«Зенит» назвал состав на матч против «Спартака»
С первых минут выйдет Эмилиано Ригони, которого хотели продать в один из итальянских клубов. Петербургский «Зенит» назвал состав на матч 8-го тура чемпионата России по футболу против московского «Спартака».
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:25, Вашингтон
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов.
RT на русском 13:56
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Происшествия
В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления
В МЧС заявили, что в торговом центре «Родео Драйв» в Санкт-Петербурге эвакуируют людей из-за задымления в ресторане.
RT на русском 12:32
Политика
Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе
По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии.
РБК 13:37
Игры
Завтра у нас выйдет эксклюзивное интервью с Suda51
Завтра, 1 сентября, на «Игромании» выйдет эксклюзивное интервью с разработчиком игр и генеральным директором компании Grasshopper Manufacture Гоити Судой, известным также как Suda51.
Игромания.ру вчера в 14:21
Футбол
«Арсенал» отыгрался с 0:2 в матче против «Тоттенхэма»
«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru 13:23
Кино
Джуд Лоу рассказал о съемках «Нового папы»
Британский актер Джуд Лоу рассказал о съемках сериала «Новый папа».
Культуромания 11:39
Экономика
Китай поможет Узбекистану внедрить стандарты в солнечной энергетике
Узбекистан и Китай планируют совместно разработать отраслевые стандарты в сфере солнечной энергетики и создания испытательных лабораторий в Узбекистане, сообщает 31 августа издание UzDaily со ссылкой на министерство энергетики республики.
REGNUM вчера в 07:47
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Армия и оружие
В Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану
RT на русском 12:15
Хоккей
«Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия
"Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.
LiveResult.Ru 12:59
Политика
Зеленский верит в скорый мир в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский верит, что в Донбассе в скором времени наступит мир.
Газета.Ru 11:33
Кино
Хоакин Феникс раскрыл детали работы над «Джокером»
Актёр Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», старался сделать так, чтобы после просмотра его герою было невозможно поставить диагноз.
News.ru вчера в 11:04
Здоровье
Бананы оказывают благоприятное влияние на организм
Уже много лет бананы являются доступным продуктом для россиян.
Live24 07:08
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru вчера в 07:46
Футбол
Судья Федотов: «Айртон должен был удален в матче с „Зенитом“»
Российский арбитр Игорь Федотов сообщил, что защитник «Спартак» Айртон должен был получить красную карточку в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом».
Бомбардир.ру 14:15
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Авто
«Заряженный» Audi RS2 Avant из 90-х уйдет с молотка
На одном из онлайн-аукционов выставили «горячий» универсал Audi RS2. Он впервые появился в 1994 году.
SpeedMe 03:06
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Музыка
Ансамблю «Песняры» исполнилось 50 лет
Культуромания 13:05
Политика
Трамп подтвердил переговоры с Китаем в сентябре
Торговые переговоры между США и Китаем по-прежнему запланированы на сентябрь, заявил американский президент Дональд Трамп.
Lenta.ru 13:03
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере
Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2".
Российская газета 08:01
Музыка
В Петербурге репетируют акцию «День гимна»
Первого сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдет всероссийская акция «День гимна», посвященная юбилею одного из главных государственных символов страны.
ТК Звезда вчера в 05:55