Футбол
Московский "Спартак" и испанский "Вильярреал" огласили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт". Встреча состоится 13 декабря в 20.55 по московскому времени. "Спартаку" нужна победа для выхода из группы.
Газета.Ru12:35
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