Футбол

«Спартак» и «Вильярреал» огласили стартовые составы
Газета.Ru
12:35

Московский "Спартак" и испанский "Вильярреал" огласили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт". Встреча состоится 13 декабря в 20.55 по московскому времени. "Спартаку" нужна победа для выхода из группы.
Газета.Ru12:35

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«Вильярреал» остался в меньшинстве в матче со «Спартаком»

Спорт-Экспресс14:43

«Спартак» и «Вильярреал» огласили стартовые составы

Газета.Ru12:35

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Вильярреалом»

РИА Новости11:50

«Вильярреал» – «Спартак». Стартовые составы команд

Советский спорт11:42

Кононов назвал стартовый состав «Спартака» на игру с «Вильярреалом»

Матч ТВ11:42

Максименко, Зе Луиш и Адриано – в основе «Спартака» на матч с «Вильярреалом»

Чемпионат11:37

«Вильярреал» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч Лиги Европы

Sport24.ru11:36
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Футбол

«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках

В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
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Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов

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Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прооперирован в одной из клиник Рима.
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Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон был дисквалифицирован на один матч по итогам игры 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:1). Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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В «Ахмате» прокомментировали намерение Глушакова перейти в клуб

«Ахмат» не ведет переговоры с футболистами, у которых есть действующий контракт с другими клубами.
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