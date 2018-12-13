Футбол

«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте
Sports.ru
12:57

По информации Daily Mail, в трансфере 22-летнего футболиста заинтересованы «Урал». В ноябре игрок уже проходил просмотр в уральском клубе на сборах на Кипре. Отмечается, что к Мейте интерес проявляет «Спартак», «Уотфорд», «Сент-Этьен» и «Ганновер».
Sports.ru12:57

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«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте

Чемпионат12:21

«Спартак» и «Урал» заинтересованы в переходе форварда «Кардифф Сити»

Советский спорт12:10

СМИ: «Спартак» и «Урал» заинтересованы в форварде «Кардиффа»

Матч ТВ12:04

СМИ: «Спартак» и «Урал» заинтересованы в форварде «Кардиффа»

Sportbox.RU12:04

СМИ: «Спартак» и «Урал» претендуют на форварда «Кардиффа» Мейте

Спорт-Экспресс11:40

«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте

Sports.ru12:57

Нападающий «Кардифф Сити» интересен «Уралу» и «Спартаку»

Sport24.ru12:48
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Кардифф Сити
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