Футбол

Спартак — Тун 0:1 (1-й тайм)REGNUM 03:20

Спартак — Тун
0 – 1
1-й тайм
Лига Европы, Квалификация
Москва, Стадион «Спартак»
7′
Штефан Гларнер
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч пройдёт 15 августа в Москве.
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