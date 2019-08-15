Футбол
Спартак — Тун 0:1 (1-й тайм)REGNUM 03:20
|7′
Штефан Гларнер
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
20
Шюррле
7
Гулиев
10
Бакаев
19
Понсе
9
Мирзов
1
Фаивре
31
Гларнер
5
Хавенар
34
Суттер
39
Йосс
20
Каблан
6
Fatkic
10
Штилльхарт
29
Хефти
7
Кастроман
13
Рапп
Тун
Расстановка 4‑4‑2
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч пройдёт 15 августа в Москве.
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