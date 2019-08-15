Нас ждет очень важный матч, определяющий, кто пройдет дальше. Могу сказать, что команда готовится серьезно к игре. В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым, сделали свой результат. Все игроки к матчу готовы, сегодня на тренировке посмотрим, кто будет лучше готов, тот и будет играть.

Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч пройдёт 15 августа в Москве.

«Спартак» сыграет ответный матч с «Туном» в Лиге Европы

Транспорт Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».

Происшествия В ДТП на Кубани погибли три человека Три человека погибли в результате автоаварии в Славянском районе Краснодарского края вечером 14 августа.

Происшествия В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Происшествия Заслуженный пилот России оценил действия экипажа А321 Заслуженный пилот России Юрий Сытник оценил действия пилотов лайнера A321, экстренно севшего на кукурузном поле в Подмосковье.

Общество Суд разделил имущество Глушаковых пополам Никулинский суд Москвы вынес решение о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи.

Энергетика Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти на 3,7% В сообщении на сайте ведомства указано, что с 1 сентября 2019 года «с целью частичной компенсации недополученной выручки» тарифы будут увеличены на 3,7%.

Шоу-бизнес Лиза Галкина сдружилась с дочерью Александра Реввы Амели Наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза нашла в лице младшей дочери Александра Реввы Амели настоящую подругу.

Политика На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.

Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронили в Торонто в закрытом гробу В канадском Торонто простились с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер, которая скончалась на итальянском курорте Форте-деи-Марми 6 августа.

Политика Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».

Происшествия Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества В Министерстве юстиций рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".

Экономика ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.

Происшествия Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.

Авто Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.

Футбол «Тун» важнее ЦСКА, и горе «Спартаку», если он этого не понимает В ближайшее время спартаковцам предстоят два матча – в четверг против «Туна» в Лиге Европы и понедельник в чемпионате России против ЦСКА.

Авто Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией Полное название юбилейной спецверсии — Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.