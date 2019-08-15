Футбол
«Спартак» сыграет ответный матч с «Туном» в Лиге ЕвропыREGNUM 03:20
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч пройдёт 15 августа в Москве.
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Нас ждет очень важный матч, определяющий, кто пройдет дальше. Могу сказать, что команда готовится серьезно к игре. В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым, сделали свой результат. Все игроки к матчу готовы, сегодня на тренировке посмотрим, кто будет лучше готов, тот и будет играть.
— Олег Кононов, футболистРИА Новости вчера в 10:02
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Со второй попытки спартаковцы вспомнят, что такое оборона. Прогнозы на «Спартак» — «Тун»
Sport24.ruвчера в 20:00
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