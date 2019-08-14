Футбол
«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитровRT на русском 10:09
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО в смартфоне
В России уже в ближайшее время водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве при проверке документов на дорогах.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова помирилась с отцом
Кажется, отношения в семье знаменитого теннисиста налаживаются. Непростые отношения с отцом Алеся не скрывала никогда.
Обновлено в 08:15
Авто
Suzuki Vitara Brezza получит бюджетную версию
Концерн Suzuki сообщил о появлении на авторынке новой недорогой вариации паркетника под названием Vitara Brezza.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В горах Грузии пропали три туристки из Белоруссии
Обновлено в 15:50
Политика
США и Польша помогают Украине разрабатывать контракт на транзит газа
Над созданием нового контракта на транспортировку российского газа через территорию Украины Киев работает совместно с Вашингтоном и Варшавой, сообщила заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Елена Зеркаль в интервью «BBC News Украина».
Обновлено в 13:56
Происшествия
В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови
Отмечается, что следов взлома в квартире не обнаружено.
Обновлено в 15:09
Футбол
Как «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 18:23
Происшествия
При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских
Не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания.
Обновлено в 19:28
Политика
Новый президент Литвы выступил против «Северного потока — 2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода "Северный поток – 2".
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО
Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.
Обновлено в 06:10
Политика
Трамп за время президентства потерял до $5 миллиардов
От президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа поступило заявление о том, что с момента избрания его главой государства он потерял почти 5 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:08
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Политика
Трамп через Twitter предложил Си Цзиньпину встретиться
Президент США Дональд Трамп через Twitter предложил китайскому коллеге Си Цзиньпину встретиться по ситуации в Гонконге.
Обновлено в 19:20
Культура
В Северной Осетии пройдет симпозиум «Аланика»
Творческий форум "Аланика" проходит в Северной Осетии с 2007 года при поддержке Министерства культуры РФ.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено в 14:42
Политика
МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов
Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено в 15:31
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:19
Общество
В аэропорту Гонконга ввели спецрежим из-за протестов
Уже несколько дней аэропорт Гонконга работает с перебоями из-за непрекращающихся акций протеста.
Обновлено в 10:48
Авто
Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg
В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено в 16:02
Экономика
В США сработал последний индикатор грядущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 15:15
Политика
Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО
Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26