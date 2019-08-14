Футбол

«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитровRT на русском 10:09

Спартак — Тун
завтра
в 12:45
Лига Европы, Квалификация
Москва, Стадион «Спартак»
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
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