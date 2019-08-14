Футбол
«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитровRT на русском 10:09
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Здоровье
В России стали чаще умирать от рака
Всего в России за первое полугодие 2019 года умерли 918 503 человека. Это на 3% меньше, чем в январе-июне прошлого года.
Обновлено в 08:39
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено в 08:50
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:09
Футбол
«Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА
«Ливерпуль» победил «Челси» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 17:46
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено в 17:40
Экономика
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено в 17:06
Футбол
Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера Погба
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 17:18
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Политика
Аксенов назвал Запад виновником водной блокады Крыма
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что именно Запад принял решение о водной блокаде полуострова, а не власти Украины.
Обновлено в 07:10
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Спустя 15 лет службы: Китай начал списывать J-10
Обновлено в 17:51
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:19
Общество
Туристку из США оштрафовали за съемку фото и видео в Кузбассе
В Кузбассе суд оштрафовал американскую блогершу Алину Симоне на 2 тыс. руб. за фотографирование и видеосъемку встречи главы Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Похудевшая Пегова отметилась на яхте в купальнике с цветочным принтом
Актриса поделилась фотографиями, на которых запечатлена в белом закрытом купальнике с цветочным принтом.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Ростове фельдшер скорой помощи пнул пенсионерку за оскорбления
На днях в одной из популярных социальных сетей было опубликовано видео, на котором запечатлено, как фельдшер скорой помощи на улице Варфоломеева в Ростове пнул ногой лежащую на асфальте пенсионерку.
Обновлено в 06:45
Политика
МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов
Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено в 15:31
Политика
Рабинович и Геращенко сцепились в Раде из-за русского языка
Новоизбранные украинские парламентарии сцепились из-за русского языка.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Футбол
Габигол может перейти в «Ниццу»
Официальных предложений «Ницца» пока не делала. В этом сезоне в Бразилии Габигол забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи в 17 матчах.
Обновлено в 18:04
Политика
Кабмин Украины отказался уволить Кличко
Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.
Обновлено в 08:18
Авто
Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg
В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено в 16:02
Культура
У погибшего солиста The Prodigy нашли долги на миллионы фунтов
Покончивший с собой в марте солист The Prodigy Кит Флинт перед смертью накопил 7,3 миллиона фунтов долга по различным кредитам и налоговым отчислениям.
Обновлено в 14:02
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Пожар в бизнес-центре Петербурга ликвидировали
«В 22:11 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении на сайте городского главка МЧС. Площадь возгорания составила 600 кв. м.
Обновлено в 16:33
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T Pro выйдет в Европе 20 августа
В Европе уже на следующей неделе, 20 августа, поступит в официальную продажу смартфон Mi 9T Pro от компании Xiaomi.
Обновлено в 06:42