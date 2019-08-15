Футбол
«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитровRT на русском вчера в 10:09
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Общество
В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Пилот, посадивший А321 в поле, летает в статусе командира всего год
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, сумевший сегодня утром экстренно посадить самолет А321 в чистом поле, летает в статусе командира всего год.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Обновлено в 06:06
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Музыка
Вокалист Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:50
Политика
Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G
Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено 13 августа в 09:46
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Футбол
Михайличенко возглавит киевское «Динамо»
Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.
Обновлено в 02:44
Общество
В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
В Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:49
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Суд перевел фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд отпустил под домашний арест фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 07:52
Спорт
Британские триатлонистки отстранены от отбора ОИ за совместный финиш
Британки Джессика Лирмонт и Джорджия Тэйлор Браун получили дисквалификацию на олимпийском отборочном турнире по триатлону на Игры-2020 в Токио за то, что они финишировали в забеге вместе, держась за руки, сообщается на официальном сайте Международного союза триатлонистов.
Обновлено в 05:05
Общество
Оппозиции снова не согласовали акцию 17 августа
В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в столичный парламент После несогласованных акций 27 июля и 3 августа были задержаны свыше 2 тыс. человек.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле
Появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Московской области.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Минобороны США на борту
В Ирландии загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники министерства обороны Соединенных Штатов, сообщает 15 августа The Sun.
Обновлено в 05:13
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Технологии
На Качканарском ГОКе собрали первый в области сверхмощный самосвал для нового карьера
Новая мощная техника будет использоваться в действующих карьерах, а с 2020 года - на вскрытии Собственно-Качканарского месторождения, - отметил управляющий директор НТМК и КГОКа Алексей Кушнарев.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Украины Захарченко
Захарченко возглавлял МВД Украины с ноября 2011 по февраль 2014 года, когда Верховная рада отстранила его от этой должности.
Обновлено в 07:41
Футбол
Проходивший просмотр в «МЮ» игрок покончил с собой из-за травм
20-летний валлийский футболист Джоэл Дарлингтон покончил с собой из-за частых травм.
Обновлено в 07:49
Футбол
УЕФА назвал претендентов на звание футболиста года
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста прошлого сезона по версии УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 08:54