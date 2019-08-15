Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.

Музыка Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая» Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.

Происшествия Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Происшествия В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.

Общество В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.

Происшествия Пилот, посадивший А321 в поле, летает в статусе командира всего год Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, сумевший сегодня утром экстренно посадить самолет А321 в чистом поле, летает в статусе командира всего год.

Происшествия Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.

Политика Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Экономика ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.

Общество Назван размер справедливой зарплаты россиян Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.

Футбол Михайличенко возглавит киевское «Динамо» Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.

Общество В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны В Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.

Энергетика «Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома» Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Армия и оружие В США назвали три «провальных» проекта вооружений России Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.

Происшествия Суд перевел фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест Мосгорсуд отпустил под домашний арест фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Спорт Британские триатлонистки отстранены от отбора ОИ за совместный финиш Британки Джессика Лирмонт и Джорджия Тэйлор Браун получили дисквалификацию на олимпийском отборочном турнире по триатлону на Игры-2020 в Токио за то, что они финишировали в забеге вместе, держась за руки, сообщается на официальном сайте Международного союза триатлонистов.

Общество Оппозиции снова не согласовали акцию 17 августа В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в столичный парламент После несогласованных акций 27 июля и 3 августа были задержаны свыше 2 тыс. человек.

Происшествия Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле Появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Московской области.

Происшествия В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Минобороны США на борту В Ирландии загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники министерства обороны Соединенных Штатов, сообщает 15 августа The Sun.

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.

Технологии На Качканарском ГОКе собрали первый в области сверхмощный самосвал для нового карьера Новая мощная техника будет использоваться в действующих карьерах, а с 2020 года - на вскрытии Собственно-Качканарского месторождения, - отметил управляющий директор НТМК и КГОКа Алексей Кушнарев.

Происшествия Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Украины Захарченко Захарченко возглавлял МВД Украины с ноября 2011 по февраль 2014 года, когда Верховная рада отстранила его от этой должности.