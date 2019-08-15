Футбол
«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитровRT на русском вчера в 10:09
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
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Со второй попытки спартаковцы вспомнят, что такое оборона. Прогнозы на «Спартак» — «Тун»
Sport24.ruвчера в 20:00
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Общество
Счетная палата раскритиковала Минтруд за ситуацию с инвалидами
Количество детей-инвалидов в России ежегодно увеличивается на 2%, или примерно на 18 тысяч человек, при этом Минтруд пока не обеспечивает должного контроля в сфере медико-социальной экспертизы (МСЭ), заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа
Жена командира экстренно севшего в Жуковском самолета "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова Наталья Юсупова рассказала о работе супруга.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Экономика
ВТБ приобрел 19% катарского банка CQUR Bank
Банк ВТБ приобрел 19% акций катарского CQUR Bank. Это следует из отчета, опубликованного на сайте финансовой организации.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Медведев поручил представить экипаж А321 к наградам
Обновлено в 07:25
Политика
Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге
Американский президент Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться, для того чтобы обсудить протестные акции в Гонконге.
Обновлено вчера в 19:57
Кино
Нил Бломкамп оставил пост режиссера нового «Робокопа»
Нил Бломкамп объявил в Twitter, что больше не является постановщиком фильма «Возвращение Робокопа» — сиквела/перезапуска франшизы о роботе-полицейском.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Общество
Роскачество признало безопасными 60% школьных пиджаков для мальчиков
Почти 40% проверенных Роскачеством школьных пиджаков для мальчиков не соответствуют требованиям безопасности, сообщает в среду организация.
Обновлено в 01:05
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Хоккей
Быков сравнил Панарина с Василием Теркиным
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал литературного персонажа, который похож на форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные аппараты в Россию.
Обновлено в 07:57
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Игры
EA анонсировала Need for Speed Heat
Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
В России пассажирский самолет без двигателей и шасси сел на кукурузное поле
Обновлено в 05:45
Происшествия
Россиянин выбросил из окна четырехмесячную дочь
В одном из микрорайонов Красноярска местный житель выбросил из окна общежития четырехмесячную дочь.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Кисловодске загорелся обувной цех
Обувной цех горит в Кисловодске на площади около 300 квадратных метров, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Калининградца признали мертвым и лишили пенсии
В результате житель региона перестал получать пенсию. Заявление прокурора суд удовлетворил, фактически признав мужчину живым.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Китае четыре человека погибли в результате горного обвала
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Суд отпустил партнера Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
На севере Норвегии зафиксировали скачок уровня радиации
Управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявило о зафиксированном на севере страны повышении радиационного фона.
Обновлено в 07:59
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
Обновлено в 06:37
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Более 50 заключенных пострадали в беспорядках в тюрьме в Калифорнии
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В Петербурге увеличилась площадь пожара в производственном здании
Площадь пожара в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:31