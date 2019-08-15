Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.

Общество Счетная палата раскритиковала Минтруд за ситуацию с инвалидами Количество детей-инвалидов в России ежегодно увеличивается на 2%, или примерно на 18 тысяч человек, при этом Минтруд пока не обеспечивает должного контроля в сфере медико-социальной экспертизы (МСЭ), заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Происшествия Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа Жена командира экстренно севшего в Жуковском самолета "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова Наталья Юсупова рассказала о работе супруга.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Происшествия Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.

Экономика ВТБ приобрел 19% катарского банка CQUR Bank Банк ВТБ приобрел 19% акций катарского CQUR Bank. Это следует из отчета, опубликованного на сайте финансовой организации.

Политика Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге Американский президент Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться, для того чтобы обсудить протестные акции в Гонконге.

Кино Нил Бломкамп оставил пост режиссера нового «Робокопа» Нил Бломкамп объявил в Twitter, что больше не является постановщиком фильма «Возвращение Робокопа» — сиквела/перезапуска франшизы о роботе-полицейском.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Общество Роскачество признало безопасными 60% школьных пиджаков для мальчиков Почти 40% проверенных Роскачеством школьных пиджаков для мальчиков не соответствуют требованиям безопасности, сообщает в среду организация.

Происшествия У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».

Хоккей Быков сравнил Панарина с Василием Теркиным Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал литературного персонажа, который похож на форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Игры EA анонсировала Need for Speed Heat Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.

Происшествия Россиянин выбросил из окна четырехмесячную дочь В одном из микрорайонов Красноярска местный житель выбросил из окна общежития четырехмесячную дочь.

Происшествия В Кисловодске загорелся обувной цех Обувной цех горит в Кисловодске на площади около 300 квадратных метров, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

Происшествия Калининградца признали мертвым и лишили пенсии В результате житель региона перестал получать пенсию. Заявление прокурора суд удовлетворил, фактически признав мужчину живым.

Происшествия Суд отпустил партнера Baring Vostok Дельпаля под домашний арест Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие На севере Норвегии зафиксировали скачок уровня радиации Управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявило о зафиксированном на севере страны повышении радиационного фона.

Финансы Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.

Политика Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.