Футбол
«Спартак» с трудом победил «Сочи»Вести.Ru 14:01
Первый тур чемпионата страны по футболу продолжился в Москве, где "Спартак" принимал новичка российской премьер-лиги "Сочи". Спартаковцы выиграли 1:0 благодаря голу Самюэля Жиго в добавленное время. "Спартак" откровенно провалил первый тайм.
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Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью
Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Космос
Рогозин отчитался о непростом пуске «Протона»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о "непростом" пуске ракеты "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ".
Обновлено в 11:57
Футбол
Президент «Арсенала» поблагодарил Гинера за снижение стоимости Ткачева
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что ЦСКА позволил тульскому клубу выкупить полузащитника Сергея Ткачева по более низкой цене.
Обновлено в 15:41
Футбол
«Енисей» уступил «Чертаново», «Луч» вырвал победу у «Краснодара-2»
В другом матче дня «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Нефтехимиком» со счетом 1:1. «Луч» вырвал победу у «Краснодара-2» благодаря голам Кирилла Марущака и Вадима Стеклова на 90-й минуте.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено в 13:26
Политика
Иран намерен экспортировать нефть при любых обстоятельствах
Иран планирует экспортировать сырую нефть при любых складывающихся обстоятельствах.
Обновлено в 16:31
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Спорт
Загитова определилась с музыкой для короткой программы
Обновлено в 16:38
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Футбол
Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR
Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 14:41
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019
Больше всего поулов в Великобритании, из действующих пилотов, у подданого Елизаветы II - Льюиса Хэмилтона, который выигрывал квалификацию последние четыре года, а также в 2007 и 2013 годах.
Обновлено в 10:01
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В Роструде рассказали, с какого возраста детям можно выходить на работу. Об этом 13 июля сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:48
Космос
Луна может покинуть орбиту Земли и стать плунетом
Например, если Луна, которая стала плунетом, в конечном итоге врезается в своего бывшего соседа, она создаст космический мусор, который может объяснить, как образуются кольца вокруг некоторых планет.
Обновлено в 16:31
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Общество
Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана
Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
Обновлено в 14:29
Политика
Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Учительницу в США приговорили к тюремному сроку за секс с учеником
28-летнюю учительницу из Аризоны (США) приговорили к 20 годам тюремного заключения за секс с 13-летним учеником.
Обновлено в 16:19
Автоспорт
Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании
Обновлено вчера в 15:13
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Политика
Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ
Обновлено в 13:59
Гаджеты
Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела
Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
Обновлено в 06:54
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Теннис
Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов
Обновлено в 16:07