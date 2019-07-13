Футбол

«Спартак» с трудом победил «Сочи»Вести.Ru 14:01

Первый тур чемпионата страны по футболу продолжился в Москве, где "Спартак" принимал новичка российской премьер-лиги "Сочи". Спартаковцы выиграли 1:0 благодаря голу Самюэля Жиго в добавленное время. "Спартак" откровенно провалил первый тайм.
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«Спартак» дома с трудом одолел «Сочи»

Soccer.ru14:02

«Спартак» побеждает «Сочи» и другие матчи 1-го тура РПЛ

Sport.ru11:31

Ни слова о Глушакове. Как «Спартак» открывал сезон

Спорт-Экспресс14:55

«Спартак» объявил стартовый состав на игру с «Сочи»

Матч ТВ11:13

«Спартак» — «Сочи»: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат10:50

«Спартак» — «Сочи». Стали известны стартовые составы

Sport24.ru10:51

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч против «Сочи»

Metaratings10:01
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Скабеева назвала шизофренией внесение Малахова в базу «Миротворца»

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Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью

Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.
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Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
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Рогозин отчитался о непростом пуске «Протона»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о "непростом" пуске ракеты "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ".
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Президент «Арсенала» поблагодарил Гинера за снижение стоимости Ткачева

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что ЦСКА позволил тульскому клубу выкупить полузащитника Сергея Ткачева по более низкой цене.
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Футбол

«Енисей» уступил «Чертаново», «Луч» вырвал победу у «Краснодара-2»

В другом матче дня «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Нефтехимиком» со счетом 1:1. «Луч» вырвал победу у «Краснодара-2» благодаря голам Кирилла Марущака и Вадима Стеклова на 90-й минуте.
Обновлено в 13:07
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Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои

Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено в 13:26
Политика

Иран намерен экспортировать нефть при любых обстоятельствах

Иран планирует экспортировать сырую нефть при любых складывающихся обстоятельствах.
Обновлено в 16:31
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Спорт

Загитова определилась с музыкой для короткой программы

Обновлено в 16:38
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Футбол

Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR

Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 14:41
Автоспорт

Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019

Больше всего поулов в Великобритании, из действующих пилотов, у подданого Елизаветы II - Льюиса Хэмилтона, который выигрывал квалификацию последние четыре года, а также в 2007 и 2013 годах.
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Общество

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В Роструде рассказали, с какого возраста детям можно выходить на работу. Об этом 13 июля сообщает «РИА Новости».
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Луна может покинуть орбиту Земли и стать плунетом

Например, если Луна, которая стала плунетом, в конечном итоге врезается в своего бывшего соседа, она создаст космический мусор, который может объяснить, как образуются кольца вокруг некоторых планет.
Обновлено в 16:31
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В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

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Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

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Обновлено в 11:05
Общество

Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана

Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
Обновлено в 14:29
Политика

Зеленский впервые посетил границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
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Учительницу в США приговорили к тюремному сроку за секс с учеником

28-летнюю учительницу из Аризоны (США) приговорили к 20 годам тюремного заключения за секс с 13-летним учеником.
Обновлено в 16:19
Автоспорт

Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании

Обновлено вчера в 15:13
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В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Политика

Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ

Обновлено в 13:59
Гаджеты

Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела

Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
Обновлено в 06:54
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«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Теннис

Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов

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