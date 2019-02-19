Футбол

ФК «Оренбург» сыграл вничью со «Спартаком»56orb.ru 01:42

Накануне ФК «Оренбург», находящийся на сборе в турецком Белеке, провел очередной контрольный матч. Соперник был выбран уже более серьезный, им оказался московский «Спартак» С первых минут москвичи попытались захватить инициативу.
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Видеообзор матча «Спартак» - «Оренбург» в Белеке

Sport.ruвчера в 15:29

«Спартак» — «Оренбург» — 1:1, 19 февраля 2019 год: обзор контрольного матча

Чемпионатвчера в 11:09

«Спартак» не сумел обыграть «Оренбург» в товарищеской встрече

Матч ТВвчера в 10:52

«Спартак» и «Оренбург» сыграли вничью на сборе в Турции

Советский спортвчера в 10:51

Игры «Спартака» не видно

Спорт-Экспрессвчера в 11:30

«Спартак» — «Оренбург» — 1:1. Видеообзор матча

Sport24.ruвчера в 14:54

«Спартак» разгромил «Локомотив» в решающей игре кубка «Матч Премьер»

РБК15 февраля в 07:01
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Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Происшествия

Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать Сергея и его пострадавшую в Солсбери дочь Юлию пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

В Петербурге 11 школьников попали в больницу после теста на туберкулез

В 72-й школе Санкт-Петербурга после проведения кожной пробы для определения туберкулеза 11 учеников почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу, передает ТАСС.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Японский истребитель F-2 пропал с радаров

Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету Brahmos-2 создадут и испытают к 2024 году

Она займет максимум пять лет. Испытательный пуск может состояться в конце 2023 — начале 2024 года", — рассказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Макаревич назвал большинство население планеты «идиотами»

Народный артист России, певец, композитор и художник Андрей Макаревич назвал «идиотами» большинство населения планеты.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В Новосибирске задержан замглавы медцентра по делу о хищении 1,3 млрд рублей

По словам источника, речь идет о хищении более 1,3 млрд рублей в 2015 - 2018 годах.
Обновлено вчера в 23:54
Авто

АвтоВАЗ ведёт переговоры о поставках автомобилей в Иран

«АвтоВАЗ собирает автомобили в Египте, там есть сборочное производство, активно идут переговоры в ряде других стран, таких как Иран», — приводит ТАСС слова Кладова.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии

«ВКонтакте» начала продавать товары с AliExpress

Площадка электронной торговли AliExpress начала интеграцию с социальной сетью «ВКонтакте» в рамках создания совместного предприятия Mail.Ru Group и китайской Alibaba.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие

Путин назначил нового начальника штабом ЮВО

Президент России Владимир Путин назначил нового первого заместителя командующего войсками ЮВО. Им стал генерал-лейтенант Сергей Кузовлев.
Обновлено в 00:19
Политика

В Берлине назвали признание Гуаидо нарушением международного права

Немецкие эксперты проанализировали решение Берлина признать Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы и пришли к выводу, что оно было спорным.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие

В Сети появились фото прохода эсминца США в Черное море

My pix via @reuterspictures pic.twitter.com/XIsVBu4MeN — Yörük Işık (@YorukIsik) February 19, 2019 19 февраля, как только эсминец USS Donald Cook вошел в акваторию Черного моря, за ним установил наблюдение Черноморский флот России — малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».
Обновлено в 01:01
Политика

Порошенко рассказал, как «лично выносил» погибших с Майдана

Обновлено вчера в 22:13
Космос

Двигатель «Союза-2» на новом топливе успешно прошел испытания

Первый серийный двигатель второй ступени ракеты-носителя «Союз-2», который использует ракетное топливо нафтил, успешно завершил испытания, сообщает РИА Новости 20 февраля.
Обновлено в 00:38
Экономика

РБК: руководство ЦБ встретится с акционерами банка «Восточный»

Руководство Центрального банка (ЦБ) 20 февраля встретится с конфликтующими акционерами банка "Восточный", у которого, по версии следователей, основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви похитил 2,5 млрд руб. О намеченной встрече РБК рассказали два источника.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

В Таиланде суд разрешил экстрадировать россиянина в США

Уголовный суд Бангкока постановил разрешить экстрадицию в США по запросу американской стороны гражданина России Дмитрия Украинского.
Обновлено в 01:22
Авто

Росконтроль назвал лучшие стиральные машины

Обновлено в 01:04
Экономика

«Мечел» может расстаться с главным проектом

Чтобы после 2020 г. расплатиться с долгами, горно-металлургическая компания «Мечел» Игоря Зюзина может расстаться с крупнейшим инвестпроектом – Эльгой – уже в этом году, рассказали «Ведомостям» пять собеседников, близких к разным сторонам возможной сделки.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика

Налог для самозанятых хотят ввести по всей стране с 2020 года

Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход (известный как налог для самозанятых) во всех регионах России с 2020 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министра Андрея Лаврова.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

В Москве избили звезду сериала «Кадетство»

Обновлено в 01:26
Политика

Назван размер «гитлеровских пенсий» пособникам нацистов в Бельгии

В Бельгии бывшие нацисты продолжают получать от Германии пенсионные выплаты, которые были назначены Адольфом Гитлером в 1941 году, пишет De Morgan.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Вероятной наследницей состояния Лагерфельда оказалась кошка

Кошка модельера Карла Лагерфельда может оказаться наследницей его состояния.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие

СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 00:11
Происшествия

Уголовное дело возбуждено на водителя, сбившего семью во Владивостоке

Обновлено вчера в 18:08
Энергетика

Производство компрессоров будет локализовано в РФ

Соглашение о намерениях по локализации производства компрессоров на территории России одобрено руководством «Газпрома».
Обновлено в 01:34
Политика

Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США

Украина открыто вмешивается во внутренние дела США, считают в российском посольстве в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 17:39
Транспорт

В день послания президента ограничат движение в центре Москвы

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию.
Обновлено вчера в 07:15
Политика

Депутатов хотят лишать мандатов за эти деяния

Депутатов и сенаторов лишат мандатов в случае сокрытия ими собственных доходов.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП под Ростовом

Трое пострадавших в результате ДТП с микроавтобусом в Ростовской области находятся в реанимации, два человека переведены в областную больницу, состояние ещё девяти оценивается как удовлетворительное.
Обновлено в 01:22
Футбол

«Ливерпуль» и «Бавария» счет до перерыва не открыли

Обновлено вчера в 15:46
Транспорт

Реагентам приказано снизить активность

Новым стандартом, который готовят производители при поддержке Росавтодора, ужесточат и требования к коррозионной активности дорожной химии.
Обновлено вчера в 17:04
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