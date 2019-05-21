Футбол

«Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в игроках «Севильи»Евро-футбол.ру 10:01

Футболисты "Севильи" попали в сферу интересов "Спартака" и "Локомотива", информирует ABC de Sevilla. Согласно данным источника, "красно-белые" заинтересованы в приобретении защитника Даниэла Каррису, а "железнодорожники" нацелились на полузащитника Алеша Видаля.
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СМИ: «Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в приобретении игроков «Севильи»

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