«Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в игроках «Севильи»Евро-футбол.ру 10:01

Футболисты "Севильи" попали в сферу интересов "Спартака" и "Локомотива", информирует ABC de Sevilla. Согласно данным источника, "красно-белые" заинтересованы в приобретении защитника Даниэла Каррису, а "железнодорожники" нацелились на полузащитника Алеша Видаля.

«Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в игроках «Севильи»

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