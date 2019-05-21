Футбол
«Спартак» и «Локомотив» интересуются футболистами «Севильи»Чемпионат вчера в 10:26
Сразу два футболиста «Севильи» могут продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает ABC de Sevilla. По информации издания, в услугах полузащитника испанской команды Даниэла Каррису заинтересован московский «Спартак», а его партнёра – защитника Алейша Видаля – хочет заполучить «Локомотив».
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома
В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.
Обновлено в 04:44
Футбол
Экс-гендиректор «Динамо» хочет отсудить у клуба более 2 млн рублей
Бывший генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев планирует отсудить у клуба более 2 млн рублей за досрочное расторжение контракта, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:29
Энергетика
Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США
Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады незаконен и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:19
Политика
ВВС запускает ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего
Би-би-си анонсировало комедийное ток-шоу, ведущим которого станет анимированный президент России Владимир Путин.
Обновлено в 04:45
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
Обновлено в 03:17
Хоккей
Малкин восхитился игрой Овечкина
Форвард сборной России по хоккею Евгений Малкин поделился впечатлениями от гола соотечественника Александра Овечкина после его передачи в ворота команды Швеции в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:54
Энергетика
Дивиденды «Газпром нефти» могут значительно увеличиться
Сохранение высокого темпа роста во II и III квартале, вероятнее всего, приведет к резкому росту дивидендов, целевым уровнем для которых является 35% чистой прибыли по МСФО.
Обновлено вчера в 09:55
Путешествия
Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года
Обновлено в 05:33
Экономика
Рокфеллер обогнал нынешних богачей
Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Технологии
«Газпромнефть-Оренбург» автоматизирует систему бурения
"Первоначально предполагалось, что внедрение данной системы увеличит скорость бурения на 15%, но результат превзошел ожидания: целевые показатели, достигнутые во время опытно-промышленных испытаний, превысили ожидаемые на 64%", - рассказал руководитель направления отдела инженерных технологий "Газпромнефть-Оренбурга" Иван Гаврилин.
Обновлено в 01:58
Технологии
Mail.ru Group запускает сервис сбора пожертвований
DonationAlerts, сайт, собирающий донаты для стримеров и принадлежащий Mail.ru Group, запускает сервис сбора пожертвований.
Обновлено в 03:49
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Политика
В кабмине не поддержали штрафы для чиновников за оскорбление граждан
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала проект закона депутатов от КПРФ, предполагающий введение штрафов для чиновников за оскорбление граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.
Обновлено в 04:12
Экономика
Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией
Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Политика
Полпред Цуканов назвал ответственных за протесты в Екатеринбурге
Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства православного храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Авиакомпанию «Ай Флай» оштрафовали за взятку представителю Росавиации
Суд оштрафовал авиакомпанию "Ай Флай" на 21,6 млн рублей за дачу взятки представителю Росавиации, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России в среду.
Обновлено в 05:08
Гаджеты
Microsoft решила прекратить сотрудничество с Huawei
Корпорация Microsoft вслед за многими американскими компаниями прекратит сотрудничество с китайской Huawei, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 16:16
Игры
Создатели Opera разработали версию браузера для геймеров
Создатели Opera намерены выпустить версию браузера для геймеров под названием GX.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Ликсутов извинился перед застрявшими на три часа пассажирами метро
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39