Футбол
«Спартак» и «Локомотив» интересуются футболистами «Севильи»Чемпионат 10:26
Сразу два футболиста «Севильи» могут продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает ABC de Sevilla. По информации издания, в услугах полузащитника испанской команды Даниэла Каррису заинтересован московский «Спартак», а его партнёра – защитника Алейша Видаля – хочет заполучить «Локомотив».
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