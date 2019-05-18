Футбол

«Спартак» и «Крылья Советов» назвали стартовые составыSportbox.RU 10:57

Тренерский штаб «Спартака» во главе с Олегом Кононовым назвал стартовый состав команды на выездной матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стали известны стартовые составы команд на матч «Крылья Советов» – «Спартак»

КП - Самара10:57

«Крылья Советов» - «Спартак»: за что назначен пенальти в пользу красно-белых?

Спорт-Экспресс13:15

«Крылья Советов» — «Спартак»: стали известны стартовые составы

Чемпионат10:52

«Крылья Советов» — «Спартак». Стали известны стартовые составы

Sport24.ru10:51

«Спартак» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы

Матч ТВ10:57

«Крылья Советов» – «Спартак». Мельгарехо удвоил преимущество гостей

Советский спорт13:14

«Крылья Советов» – «Спартак» – 0:2. Мельгарехо забил гол

Sports.ru07:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Политика

Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕ

В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 07:21
Футбол

«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" со счетом 5:1 в домашнем матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии по футболу и в седьмой раз подряд стала чемпионом страны.
Обновлено в 11:24
Политика

Кличко об Украине: «Всегда была европейской»

Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля мэр Киева Виталий Кличко после голосования на избирательном участке заявил, что новоизбранный президент Украины не сможет уволить его с занимаемого поста, поскольку он не является чиновником.
Обновлено в 11:59
Политика

Порошенко предложил крымским татарам автономию

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Ярославский вокзал в Москве эвакуирован

Пассажиры эвакуированы из здания Ярославского вокзала в Москве после сообщения об угрозе взрыва, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 13:02
Музыка

12 баллов для Лазарева не будет: жюри Белоруссии отстранили от «Евровидения»

Жюри Белоруссии отстранили от песенного конкурса "Евровидение" из-за того, что они раскрыли свои предпочтения раньше финала.
Обновлено в 13:17
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании

Обновлено в 04:49
Происшествия

В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками

Лодка с тремя мужчинами перевернулась в протоке реки Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Обновлено в 13:04
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Происшествия

На проспекте Косыгина провалился автобус

В Красногвардейском районе провалился асфальт. В провал дорожного покрытия угодил автобус, сообщает Управление ГИБДД.
Обновлено в 12:56
Спорт

Тарасова: самое главное у Загитовой уже есть

Обновлено в 11:54
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Происшествия

СК задержал сожителя женщины, оставившей дочь в московской поликлинике

Следователи задержали сожителя женщины, которая оставила ребенка в московской поликлинике, мать девочки ранее была задержана полицейскими, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 10:34
Политика

Суд в Ереване освободил бывшего президента Кочаряна из-под стражи

Суд общей юрисдикции Еревана освободил из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство.
Обновлено в 08:18
Религия

Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Музыка

Палестинцы проведут альтернативное Евровидение

Восемнадцатого мая не смотрите Евровидение, смотрите Globalvision — онлайн-трансляцию выступлений невероятных палестинских талантов при поддержке израильских и международных артистов, — призывают организаторы альтернативного представления.
Обновлено в 10:48
Политика

В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков

"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Черновицкой области сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ

Сторонники неканонической церковной структуры захватили Свято-Успенский храм канонической УПЦ села Товтры Черновицкой области при поддержке полиции и главы сельсовета, сообщает в пятницу протоиерей Иоанн Радул.
Обновлено в 11:39
Музыка

В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»

Обновлено в 04:27
Армия и оружие

В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»

В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.
Обновлено в 11:20
Общество

Екатеринбургская епархия собирается провести презентацию проекта строительства храма в сквере в центре города

Сторонники строительства храма провели сегодня в сквере у театра драмы молебен.
Обновлено в 12:30
Футбол

ЦСКА победил «Ахмат» в матче РПЛ благодаря голу с пенальти

Московский ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:28
Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено 15 мая в 21:53
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Политика

Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост

Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
Обновлено в 03:41
Экономика

Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 00:45
Здоровье

Эксперт рассказал, почему школьники умирают на физкультуре

Почему школьники умирают на уроках физкультуры из-за проблем с сердцем, на какие симптомы у подростков следует обратить внимание родителям и учителям и должен ли педагог реанимировать ребенка, "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук Юрий Шварц.
Обновлено в 11:29
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное