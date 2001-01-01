Футбол

Крылья Советов — Спартак 0:0 (1-й тайм)Sportbox.RU 10:57

Крылья Советов — Спартак
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Крылья Советов
Вратарь
1
Сергей Рыжиков
  
Защитник
5
Мирал Самарджич
  
15
Георгий Зотов
  
39
Виталий Денисов
  
49
Роман Шишкин
  
90
Тарас Бурлак
  
Полузащитник
13
Мохаммед Рабиу
  
31
Денис Ткачук
  
70
Антон Зиньковский
  
Нападающий
11
Рамиль Шейдаев
  
91
Павел Яковлев
  
Спартак
Вратарь
98
Александр Максименко
  
Защитник
14
Георгий Джикия
  
38
Андрей Ещенко
  
56
Илья Гапонов
  
Полузащитник
6
Айртон Дантас
  
7
Аяз Гулиев
  
11
Фернандо
  
25
Лоренсо Мельгарехо
  
47
Роман Зобнин
  
Нападающий
9
Зе Луиш
  
12
Луис Адриано
  
Тренерский штаб «Спартака» во главе с Олегом Кононовым назвал стартовый состав команды на выездной матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
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