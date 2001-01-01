Футбол
Крылья Советов — Спартак 0:0 (1-й тайм)Sportbox.RU 10:57
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Крылья Советов
|Вратарь
1
|Защитник
5
15
39
49
90
|Полузащитник
13
31
70
|Нападающий
11
91
Спартак
|Вратарь
98
|Защитник
14
38
56
|Полузащитник
6
7
11
25
47
|Нападающий
9
12
Тренерский штаб «Спартака» во главе с Олегом Кононовым назвал стартовый состав команды на выездной матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
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«Крылья Советов» принимают «Спартак». Букмекеры определили фаворита матча
ProstoProSport16 мая в 11:38
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