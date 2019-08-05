Футбол

«Спартак» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVEГазета.Ru 05:55

13:08 Начнется жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов с пути чемпионов. 13:05 Пока на экране показывают ролик, посвященный прошлогоднему финалу Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", отметим, что для России противостояние "Краснодара" с "Порту" является ключевым.
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«Краснодар» сыграет с «Истанбулом» или «Олимпиакосом», если пройдет «Порту»

Советский спорт06:23

«Краснодар» может сыграть с «Истанбулом» или «Олимпиакосом» в случае выхода в раунд плей-офф ЛЧ

Sport24.ru06:17

«Спартаку» светят «Айнтрахт», «Брага», «Мальмё» или «Партизан». Еврокубки. Жеребьевка 4-го отб. раунда

Спорт уик-эндвчера в 21:08

Лига Европы: «Спартак» в случае победы над «Туном» сыграет с «Бреннбю» или «Брагой»

Спорт-Экспресс07:55

Лига Европы. Жеребьевка раунда плей-офф

Матч ТВ07:20

«Краснодар» выйдет на «Олимпиакос» или «Истанбул» в раунде плей-офф ЛЧ, если пройдет «Порту»

Sports.ru02:33

Определились возможные соперники «Спартака» по раунду плей-офф Лиги Европы

Чемпионат07:55
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Экономика

Газпромбанк продал Сбербанку 51% компании ЦРТ

Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы компаний ЦРТ, сообщила пресс-служба Газпромбанка.
Обновлено в 06:35
Происшествия

На территории воинской части в Красноярском крае произошёл взрыв

Обновлено в 07:28
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Футбол

«МЮ» объявил о переходе футболиста «Лестера» Харри Магуайра

Обновлено в 07:53
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Общество

Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха

Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Общество

Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов

Пилот из Санкт-Петербурга не смогла вылететь в заграничный рейс из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Савельева отреагировала на желание мужа выйти из декрета

Савельева полностью доверяет Леона заботам мужа, если ей нужно выехать в город.
Обновлено в 04:01
Футбол

Голландский футболист Тил рассказал о своей будущей роли в «Спартаке»

Обновлено в 07:35
Экономика

Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка

Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.
Обновлено в 06:22
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
Футбол

Роналду хотел бы стать актером и назвал свой любимый фильм

Португалец Криштиану Роналду признался, что стал бы актером или моделью, если бы не карьера футболиста.
Обновлено в 03:27
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

В Индии привели войска в состояние повышенной готовности

В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Единоборства

Боксера Дадашева похоронили в Петергофе

В Петергофе проводили в последний путь боксера Максима Дадашева. 4 августа спортсмена похоронили в Петергофе.
Обновлено в 03:23
Спорт

Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу

Евгений Трефилов уходит с поста главного тренера женской сборной России по гандболу.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Нина Усатова женила единственного сына

67-летняя актриса Нина Усатова не раз признавалась в интервью, что давно мечтает о внуках и сетовала: единственный сын Коля не торопится найти себе достойную супругу и осчастливить мать рождением детей.
Обновлено в 04:12
Музыка

Скончался шансонье Вилли Токарев

Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии

Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Российский Су-57 не смог догнать американские F-22 и F-35

Отмечается, что российские военные инженеры в области авиастроения систематически заявляют о том, что Су-57 в разы превосходит американские истребители пятого поколения, в реальности оказалось то, что самолет ВВС Российской Федерации уступает им по такой важной характеристике как скорость.
Обновлено 03 августа в 05:19
Космос

Надвигающийся на Землю астероид может уничтожить Северную Америку

Обновлено в 05:46
Экономика

Заместитель главы «Аэрофлота» Зингман покинул компанию

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РБК источник, близкий к авиаперевозчику.
Обновлено в 06:45
Гаджеты

Первый смартфон Huawei на ОС Hongmeng выпустят до конца этого года

Журналистам удалось узнать, что первый аппарат Huawei на ОС Hongmeng будет стоить около $288, что в пересчёте составит 19 тыс. рублей.
Обновлено в 07:41
Теннис

Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Обновлено в 01:39
Технологии

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля

Пресненский суд Москвы санкционировал арест Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Даниила Конона по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля.
Обновлено в 07:46
Экономика

Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд

В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Общество

Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
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