Футбол
«Спартак» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVEГазета.Ru 05:55
13:08 Начнется жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов с пути чемпионов. 13:05 Пока на экране показывают ролик, посвященный прошлогоднему финалу Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", отметим, что для России противостояние "Краснодара" с "Порту" является ключевым.
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«Спартаку» светят «Айнтрахт», «Брага», «Мальмё» или «Партизан». Еврокубки. Жеребьевка 4-го отб. раунда
Спорт уик-эндвчера в 21:08
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Экономика
Газпромбанк продал Сбербанку 51% компании ЦРТ
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы компаний ЦРТ, сообщила пресс-служба Газпромбанка.
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Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
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В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
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«МЮ» объявил о переходе футболиста «Лестера» Харри Магуайра
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Общество
Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха
Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Общество
Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов
Пилот из Санкт-Петербурга не смогла вылететь в заграничный рейс из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.
Обновлено в 06:55
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Савельева отреагировала на желание мужа выйти из декрета
Савельева полностью доверяет Леона заботам мужа, если ей нужно выехать в город.
Обновлено в 04:01
Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка
Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.
Обновлено в 06:22
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
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Роналду хотел бы стать актером и назвал свой любимый фильм
Португалец Криштиану Роналду признался, что стал бы актером или моделью, если бы не карьера футболиста.
Обновлено в 03:27
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Единоборства
Боксера Дадашева похоронили в Петергофе
В Петергофе проводили в последний путь боксера Максима Дадашева. 4 августа спортсмена похоронили в Петергофе.
Обновлено в 03:23
Спорт
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Евгений Трефилов уходит с поста главного тренера женской сборной России по гандболу.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Нина Усатова женила единственного сына
67-летняя актриса Нина Усатова не раз признавалась в интервью, что давно мечтает о внуках и сетовала: единственный сын Коля не торопится найти себе достойную супругу и осчастливить мать рождением детей.
Обновлено в 04:12
Музыка
Скончался шансонье Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские F-22 и F-35
Отмечается, что российские военные инженеры в области авиастроения систематически заявляют о том, что Су-57 в разы превосходит американские истребители пятого поколения, в реальности оказалось то, что самолет ВВС Российской Федерации уступает им по такой важной характеристике как скорость.
Обновлено 03 августа в 05:19
Экономика
Заместитель главы «Аэрофлота» Зингман покинул компанию
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РБК источник, близкий к авиаперевозчику.
Обновлено в 06:45
Гаджеты
Первый смартфон Huawei на ОС Hongmeng выпустят до конца этого года
Журналистам удалось узнать, что первый аппарат Huawei на ОС Hongmeng будет стоить около $288, что в пересчёте составит 19 тыс. рублей.
Обновлено в 07:41
Теннис
Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP
Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Обновлено в 01:39
Технологии
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Суд арестовал еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля
Пресненский суд Москвы санкционировал арест Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Даниила Конона по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля.
Обновлено в 07:46
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34