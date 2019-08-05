Футбол

«Спартак» и «Краснодар» узнали возможных соперников в еврокубкахГазета.Ru 10:33

Истанбул — Олимпиакос
7 августа
в 13:45
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Башакшехир»
По итогам жребия определились возможные соперники московского "Спартака" и "Краснодара". В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Своих потенциальных соперников узнали российские клубы.
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Лига Европы. Жеребьевка раунда плей-офф

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