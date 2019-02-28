Футбол

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в центральном матче тура РПЛГазета.Ru 01:47

Оренбург — Анжи
сегодня
в 08:30
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
Да, "Зенит" и "Краснодар" уже сыграли и блестяще прошли 1/16 финала Лиги Европы, а "Ростов" успел выбить тот же "Краснодар" из национального Кубка, но полноценно российский футбол возвращается сейчас, когда в борьбу вступят все 16 команд РПЛ в чемпионате.
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