Футбол
«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничьюРоссийская газета 13:24
Московский "Спартак" и "Краснодар" не смогли выявить победителя в центральной встрече 18-го тура российской премьер-лиги. Матч, состоявшийся в столице, завершился со счетом 1:1.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
Культура
Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»
Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Спорт
Легкоатлетка Сидорова выиграла золото чемпионата Европы в помещении
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, которая выступает в нейтральном статусе, выиграла золото в прыжках с шестом на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Политика
В Эстонии началось голосование на парламентских выборах
Ранее в Эстонии прошло предварительное (включая электронное) голосование, в котором приняли участие рекордные 39,3% избирателей (346 395 человек), то есть почти на 50 тыс. избирателей больше, чем на парламентских выборах 2015 года.
Обновлено в 02:12
Общество
Как Божена Рынска перенесла клиническую смерть
Журналистка Божена Рынска поделилась опытом пережитой клинической смерти после потери своего супруга Игоря Малашенко, тело которого было найдено в его доме в Испании в минувшем феврале.
Обновлено в 16:09
Политика
Российский посол потребовал от британской газеты извинений за клевету
Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений за клевету в его адрес, опубликованную в издании Mail on Sunday (воскресный выпуск Daily Mail).
Обновлено в 10:00
Общество
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в начале недели
Автомобилистов Москвы призвали пользоваться общественным транспортом в начале следующей недели из-за метели и гололедицы.
Обновлено в 14:00
Кино
Умер украинский актер Сергей Романюк
Скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк, сообщается на странице театра.
Обновлено в 09:41
Хоккей
Буллит Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Рейнджерс» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 15:33
Космос
Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
Обновлено в 08:56
Политика
В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзита
Коболев призвал построить "классическое партнерство" с европейскими странами, которое уже практикует "Газпром".
Обновлено в 15:59
Культура
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Культура
Сергей Шнуров уходит из Instagram в Telegram
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров покидает популярную социальную сеть Instagram, в которой его страница набрала на сегодняшний день почти четыре с половиной миллиона подписчиков.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Умерла звезда «Голоса». Ей было 33
Умерла звезда 13-го сезона шоу "Голос" Дженис Фриман, сообщает Deadline.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков
Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку террористов на ее позиции, теперь — на севере провинции Латакия, граничащей с провинцией Идлиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Лондоне задержали кинувшего яйцо в Корбина мужчину
В Лондоне задержали мужчину, который кинул яйцо в главу Лейбористской партии Джереми Корбина.
Обновлено в 15:53
Авто
В Сирии продают новые автомобили «Ока»
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне
Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Финансовый директор Huawei подала в суд на власти Канады
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанная в Канаде, подала в суд на федеральное правительство Канады, агентство пограничных служб (CBSA) и королевскую канадскую конную полицию в связи с нарушением ее конституционных прав, сообщает газета Globe and Mail.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Политика
Порошенко намерен «биться» за Крым и Донбасс
Обновлено в 08:41
Спорт
Фуркад вернулся к травле Логинова
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
The National Interest оценил новый российский штурмовой автомат ШАК-12
Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.
Обновлено в 05:18
Политика
Трамп привел доказательства своей невиновности в сговоре с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что показания его экс-адвоката Майкла Коэна в Конгрессе доказывают, что президент не вступал в сговор с Россией.
Обновлено в 11:50
Политика
Мэр украинского города пришел на акцию протеста против себя
Обновлено в 07:50
Футбол
Наполи — Ювентус 1:2 (2-й тайм)
На 25-й минуте прямую красную карточку получил голкипер неаполитанского клуба Алекс Мерет, который нарушил правила за пределами штрафной площадки на форварде гостей Криштиану Роналду.
Обновлено в 15:37
Спорт
Елена Вяльбе: ситуация с легализованным допингом в лыжных гонках надоела
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью Сергею Смышляеву подвела итоги чемпионата мира-2019, проанализировав успехи и неудачи российских спортсменов, и отметила, что вопросы у нее есть к каждому из тренеров сборной.
Обновлено в 09:11