Футбол

ФК «Краснодар» на выезде вничью сыграл со «Спартаком»ЮГ Times вчера в 13:48

Спартак — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
14′
26′
Маурисио Перейра
Софьян Ханни
32′
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
44′
49′
Александр Мартынович
52′
Шарль Каборе
61′
Магомед Сулейманов
Ари
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
64′
66′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
76′
Ари
80′
Вандерсон Соуза
Дмитрий Скопинцев
Софьян Ханни
Денис Глушаков
81′
90′+4′
Александр Мартынович
Матч 18-го тура Премьер-лиги состоялся в Москве. На 14-й минуте счет открыл игрок «Спартака» Зе Луиш. Затем на 26-й минуте гол забил Маурисио Перейра.
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