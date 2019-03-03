Футбол

Спартак — Краснодар 1:1RT на русском 12:58

Спартак — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
14′
26′
Маурисио Перейра
Софьян Ханни
32′
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
44′
49′
Александр Мартынович
52′
Шарль Каборе
61′
Магомед Сулейманов
Ари
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
64′
66′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
76′
Ари
80′
Вандерсон Соуза
Дмитрий Скопинцев
Софьян Ханни
Денис Глушаков
81′
90′+4′
Александр Мартынович
Московский «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 1:1. На 14-й минуте красно-белых вывел вперёд Зе Луиш после передачи Айртона.
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