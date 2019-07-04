Стали известны стартовые составы на московского "Спартака" и "Краснодара" на заключительный тур предсезонного турнира, передает Sport24.

«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч предсезонного турнира

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