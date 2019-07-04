Футбол
«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч предсезонного турнираГазета.Ru 11:38
Стали известны стартовые составы на московского "Спартака" и "Краснодара" на заключительный тур предсезонного турнира, передает Sport24.
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Кубок Париматч Премьер. Видеотрансляция. «Спартак» встречается с «Краснодаром»
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«Спартак» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.67) на тоталы «Кубка Матч Премьер» 4 июля 2019 года
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