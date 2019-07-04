Футбол
«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч предсезонного турнираГазета.Ru 11:38
Стали известны стартовые составы на московского "Спартака" и "Краснодара" на заключительный тур предсезонного турнира, передает Sport24.
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Кубок Париматч Премьер. Видеотрансляция. «Спартак» – «Краснодар» – 1:2. Гол забил Ари
Sports.ruвчера в 04:15
«Спартак» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.67) на тоталы «Кубка Матч Премьер» 4 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 00:37
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Политика
МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера
Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 11:10
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Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair
Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Первый канал покажет разоблачение Алибасова на детекторе лжи
В эфире Первого канала Алибасов сядет за детектор лжи и ответит на вопросы о своем случайном отравлении чистящим средством, которые ему часто задают после обвинений в инсценировке госпитализации.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Турист погиб в результате извержения вулкана в Италии
Один человек погиб, еще один пострадал в результате извержения вулкана на итальянском острове.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублей
«Незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — рассказали в СК.
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Лолита рассталась с пятым мужем
«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.
Обновлено в 09:16
Музыка
Музыкальные сервисы назвали причину удаления песен Катамадзе
Представители крупнейших музыкальных сервисов в России прокомментировали исчезновение песен Нино Катамадзе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:50
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Путин прибыл на встречу с президентом Италии
Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме
Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Футбол
Роббен завершил карьеру футболиста
Обновлено в 11:35
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Авто
Renault объявил старт продаж кросс-купе Renault Arkana в РФ
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено в 08:42
Здоровье
Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Здоровье
С 2023 года льготников обеспечат бесплатными лекарствами
Будет создана система полного или частичного возмещения за счет государства, благодаря чему можно будет обеспечить препаратами россиян, имеющих право на льготные лекарство.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Автомобиль сбил человека на взлетной полосе аэропорта Домодедово
Автомобиль сбил мужчину на взлетной полосе аэропорта Домодедово, пострадавший госпитализирован.
Обновлено в 13:02
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Общество
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов
Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Космос
Пропажу марсианского метана объяснили ветреной погодой
Обновлено вчера в 07:33
Спорт
Никитин стал третьим на 400 м кролем на Универсиаде
Российский пловец Антон Никитин завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 метров кролем на Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана
В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Кино
Акция «Ночь в кино» пройдёт в Москве 24 августа
Генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко рассказала, что 24 августа в столице пройдёт акция «Ночь в кино».
Обновлено в 12:32
Политика
Путин уволил трех генералов силовых структур
Путин уволил ряд генералов силовых ведомств России Кроме того, от занимаемой должности освобожден заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Игорь Хренков.
Обновлено вчера в 13:46