Футбол
«Спартак» и «Динамо» стали самыми убыточными клубами РПЛМК-Спорт 11:05
"Спартак" получил выручку в размере 317 млн рублей, в то время, как убыток составил 878 млн рублей. "Динамо" же стало самым убыточным клубом РПЛ: убыток команды составил 1,1 млрд рублей. 3 августа "Спартак" примет у себя "Динамо" в рамках четвертого тура РПЛ.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Происшествия
Пожары в Сибири: возбуждено первое уголовное дело
Обновлено в 12:06
Кино
Опубликован первый трейлер военной драмы Сэма Мендеса «1917»
Появился первый трейлер военной драмы Сэма Мендеса («007: Координаты "Скайфолл"», «Красота по-американски») «1917».
Обновлено в 11:10
Политика
Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона
Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог задать вопрос во время брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и передал ей телефон с вопросом.
Обновлено в 10:40
Футбол
Андре Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Украинский беспилотник нанес удар по позициям ДНР, есть пострадавшие
Как сообщает управление Народной милиции ДНР, украинские силовики с помощью беспилотника сбросили гранаты ВОГ-17 в районе села Октябрь.
Обновлено в 12:10
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Происшествия
Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике
Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.
Обновлено в 11:58
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Политика
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата
Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 10:08
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Финансы
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.
Обновлено вчера в 20:15
Кино
Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв
За одним исключением — искрометного и драйвового спин-оффа «Форсажа», в котором правят бал Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено в 07:30
Общество
Названы журналисты, которым россияне доверяют больше всего
Соловьев, Малахов и Познер входили в число наиболее авторитетных для россиян журналистов и год назад.
Обновлено в 03:07
Политика
Нафтогаз назвал дату и место переговоров с Газпромом по транзиту
Трехсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по закупкам и транзиту российского газа пройдут 16 сентября в Брюсселе.
Обновлено в 10:01
Политика
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли Шайло хочет переехать от матери к Брэду Питту
Дочь Анджелины Джоли 13-летняя Шайло не желает и дальше жить с матерью, мечтая переехать от нее к отцу Брэду Питту.
Обновлено в 08:44
Экономика
«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»
В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.
Обновлено в 11:39
Технологии
LedgerX первой запустила поставочные биткоин-фьючерсы
Согласно CoinDesk, LedgerX официально запустила поставочные биткоин-фьючерсы.
Обновлено вчера в 11:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Энергетика
«Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекорда
За семь месяцев 2019 года, с января по июль, «Газпром» добыл 294,5 млрд куб. м газа.
Обновлено в 11:20
Гаджеты
МТС распродаёт прошлогодний флагман Honor по цене новых бюджетных смартфонов
В прошлом году Huawei представила флагманский смартфон Honor 10.
Обновлено в 12:13
Политика
В МЧС поблагодарили США за предложение помощи в тушении лесных пожаров
Глава департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев не исключил, что Россия воспользуется предложенной США помощью для тушения лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:53
Здоровье
В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 11:41
Кино
Михаил Ефремов обратился к министру МВД
Смолева задержали перед спектаклем, где он должен был играть Д'Артаньяна. МВД считает, что актер дискредитировал органы внутренних дел РФ.
Обновлено в 11:36
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41