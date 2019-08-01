Футбол
«Спартак» и «Динамо» оказались лидерами РПЛ по убыткам за 2018 годВести.Ru 05:28
2018 год оказался крайне неудачным для столичных "Спартака" и "Динамо" в плане финансовых потерь. Красно-белые за этот период потерял 878 миллионов рублей. Динамовцы и вовсе понесли убытки в размере 1,1 миллиарда.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
Армия и оружие
Немцы выступили за вывоз ядерного оружия США из Германии
Большинство граждан Германии высказались за то, чтобы с территории федеративной республики было вывезено американское ядерное оружие, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar.
Обновлено в 08:48
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Медведев потребовал проверить версию о поджогах леса в Сибири
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета проверить версию о намеренных поджогах леса.
Обновлено в 01:09
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
«Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица начиная с аэропорта», — описала Водонаева жизнь в России.
Обновлено в 06:17
Общество
Финляндия ужесточит требования к визам для россиян
В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу количество заявлений от россиян не уменьшится.
Обновлено в 07:23
Транспорт
Составлен рейтинг городов России с самыми плохими дорогами
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Белом море пропала группа туристов из Петербурга
Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:02
Политика
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Авто
Suzuki назвала стоимость нового Jimny
Компания Suzuki объявила стартовую цену на внедорожник Jimny нового поколения.
Обновлено вчера в 08:42
Игры
Mail.Ru расширяется на азиатский рынок
Представители российской компании Mail.ru и китайского издательства видеоигр iDreamSky заключили соглашение о взаимопродвижении собственных товаров на азиатском и европейском рынках.
Обновлено в 02:36
Транспорт
В Москве появятся два новых ночных автобусных маршрута
Обновлено в 08:37
Политика
Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Кино
Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв
С другой стороны, от «Форсажа» давно никто не ждет соблюдения научных постулатов, а от его спин-оффа тем более, но Литч, Стэйтем, Джонсон и Эльба все же смогли приятно удивить.
Обновлено в 07:30
Политика
Коболев назвал дату переговоров с Россией и ЕС по газу
Ранее возобновление переговоров с РФ по транзиту газа анонсировал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 08:23
Политика
ФССП начнет искать должников по всей России с помощью камер
Судебные приставы планируют активнее применять камеры видеонаблюдения в городах для поиска должников.
Обновлено в 05:58
Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Общество
Шумков объяснил, почему согласился стать главой Зауралья
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков согласился возглавить этот регион, хотя мог выбрать более комфортную и высокооплачиваемую работу.
Обновлено в 06:41
Общество
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»
Как рассказали в ведомстве, манёвры продлятся до 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 04:20
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей
Обновлено в 08:12
Финансы
ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке
С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 04:48
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки
Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00