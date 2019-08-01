Футбол

«Спартак» и «Динамо» оказались лидерами РПЛ по убыткам за 2018 годВести.Ru 05:28

Спартак — Динамо
3 августа
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
2018 год оказался крайне неудачным для столичных "Спартака" и "Динамо" в плане финансовых потерь. Красно-белые за этот период потерял 878 миллионов рублей. Динамовцы и вовсе понесли убытки в размере 1,1 миллиарда.
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