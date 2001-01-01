Футбол
«Спартак» и «Динамо» оказались лидерами РПЛ по убыткам за 2018 годВести.Ru 05:28
2018 год оказался крайне неудачным для столичных "Спартака" и "Динамо" в плане финансовых потерь. Красно-белые за этот период потерял 878 миллионов рублей. Динамовцы и вовсе понесли убытки в размере 1,1 миллиарда.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
Происшествия
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы
Обновлено в 05:44
Экономика
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Сергей Безруков поделился фото с трехлетней дочерью из Сочи
На новом фото артист показал подросшую дочь. Как отметил Сергей Безруков, он отправился в Сочи на 5 дней, устроив себе паузу в работе.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Американский истребитель разбился возле Долины Смерти
Истребитель Военно-морских сил США F / A-18E разбился возле Долины Смерти в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 15:21
Энергетика
«Ъ»: «Газпром нефть» может получить льготы на Приобское месторождение
"Газпром нефть" может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 13,5 млрд рублей в год в течение 10 лет в качестве льготы на разработку Приобского месторождения.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Футбол
Переход Кабелла в «Краснодар» разочаровал экс-одноклубника
Бывший нападающий "Сент-Этьена" Лоик Шаверья поделился мнением о переходе экс-одноклубника Реми Кабелла в "Краснодар".
Обновлено в 04:30
Общество
В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами
Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане
Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 05:07
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Технологии
Андрей Устюжанин: нужно научить алгоритм решать задачи «медленного мозга»
Сегодня ИИ уже успешно применяется во многих областях – но до сих пор не может справиться с задачами, которые под силу мозгу ребенка.
Обновлено в 05:34
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В деле об убийстве ЛГБТ-активистки Григорьевой появился другой подозреваемый
У следователей, занимающихся делом об убийстве в Петербурге ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, появился новый подозреваемый.
Обновлено в 05:52
Авто
Haval получил одобрение Минпромторга на льготы
Обновлено в 01:00
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Комитет Сената США одобрил санкции против «Северного потока-2»
Комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2», передает Reuters.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Авто
В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми
Китайский стартап Human Horizons, чья техническая команда возглавляется бывшим начальником подразделения по спецпроектам Jaguar Land Rover Марком Стэнтоном, представил радикальную концепцию внедорожника HiPhi 1. Проект демонстрирует первый серийный автомобиль новой компании, который, как говорят, должен поступить в продажу в течение двух лет.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»
Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 13:28
Энергетика
«Северный поток-2» даст первый газ до Нового года
"Первый газ поступит к полуночи 31 декабря", - сказал Зеле на пресс-конференции.
Обновлено вчера в 07:13
Финансы
Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС
Американская валюта вечером в среду перешла к резкому фронтальному росту, в том числе рублю, после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.
Обновлено в 03:37
Экономика
Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур
Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров».
Обновлено в 03:00
Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
Кино
Слух: Нэмор станет главным злодеем в «Чёрной пантере 2»
Обновлено в 04:47
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20