Футбол
«Спартак» и ЦСКА вступили в борьбу за форварда «Интера»Евро-футбол.ру 04:15
Два российских топ-клуба вступили в борьбу за нападающего миланского "Интера" Джордже Пушкаша, рапортует Corriere dello Sport. Речь идет о московских ЦСКА и "Спартаке".
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:23, Вашингтон
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ранее бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должен быть передан телеканал «Рустави 2» после решения ЕСПЧ, заявлял о намерении уволить Гварамию.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:10
Политика
Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с Путиным
Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено в 01:15
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Политика
Медведчук обсудил с Путиным мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал президенту РФ Владимиру Путину о презентации мирного плана по Донбассу Европарламенту.
Обновлено в 10:55
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40
Происшествия
С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах
Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 08:36
Футбол
Футболист Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком»
Атакующий полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов подписал контракт с московским «Спартаком». Соглашение рассчитано на три года.
Обновлено в 11:11
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Экономика
Страховое возмещение по отдельным видам вкладов предложили увеличить
В Госдуму внесён законопроект о повышенном размере страхового возмещения по некоторым видам банковских вкладов — открытых при продаже недвижимости или получения наследства и в других случаях.
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Oppo и vivo анонсируют Dual Wi-Fi для своих флагманов
На двух телефонах iQOO служба Dual Wi-Fi выбрана по умолчанию и автоматически используется для более быстрой загрузки приложений и снижения пинга в играх.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером
Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.
Обновлено в 10:20
Экономика
Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ
В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
Обновлено в 08:21
Наука
Открыты два новых состояния прелестного бариона
Ученые коллаборации LHCb открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона. По словам ученых, они могут являться новой частицей.
Обновлено 15 июля в 06:47
Шоу-бизнес
Женственный сын Элизабет Херли становится копией своей мамы
Знаменитая британская актриса Элизабет Херли воспитывает единственного ребенка – сына Дэмиана.
Обновлено в 11:01
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский решил упростить получение гражданства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, об этом сообщает его пресс-служба.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Полиция задержала россиянку, покупавшую лекарства для ребёнка инвалида
Полиция задержала россиянку, покупавшую лекарства для ребёнка инвалида.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33
В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Политика
Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
Обновлено в 09:54
Хоккей
«Ак Барс» обменял Фазлеева в «Нефтехимик» на права на Рантанена
Состав нижнекамской команды пополнил нападающий Радель Фазлеев. Взамен казанский клуб получил права на форварда «Колорадо» Микко Рантанена.
Обновлено в 07:36
Транспорт
Закрытые станции метро в Москве откроют на два дня раньше
Девять станций Сокольнической линии метро, закрытых с 13 июля, откроются на два дня раньше - пассажиры смогут воспользоваться ими с завтрашнего дня, а не с 21 июля, как планировалось ранее.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Москве число отравившихся едой из автоматов возросло до 65 человек
Число отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве увеличилось до 65, рассказала РИА Новости начальник отдела эпидемиологического надзора столичного управления Роспотребнадзора Нонна Фомкина.
Обновлено в 09:06