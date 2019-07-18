Два российских топ-клуба вступили в борьбу за нападающего миланского "Интера" Джордже Пушкаша, рапортует Corriere dello Sport. Речь идет о московских ЦСКА и "Спартаке".

«Спартак» и ЦСКА вступили в борьбу за форварда «Интера»

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