Футбол
«Спартак» и ЦСКА вступили в борьбу за форварда «Интера»Евро-футбол.ру 04:15
Два российских топ-клуба вступили в борьбу за нападающего миланского "Интера" Джордже Пушкаша, рапортует Corriere dello Sport. Речь идет о московских ЦСКА и "Спартаке".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:48, Вашингтон
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына
Обновлено вчера в 06:05
Здоровье
Клещи продолжают цепляться к жителям Мордовии
Обновлено в 00:35
Общество
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске из-за ливней
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске после ливней, в результате чего подтопленными оказались улицы и социальные учреждения.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Госдума приняла закон о шпионских гаджетах
Госдума приняла пакет законопроектов, которыми уточняется понятие «спецсредств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии
Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.
Обновлено в 06:41
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручение украинского лидера Владимира Зеленского о разработке механизма предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Анна Плетнева: «Нас могли украсть и изнасиловать»
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе
Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 06:39
Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер заявил о необходимости снять санкции с России после возвращения Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:31
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Политика
Министр предложил Зеленскому демилитаризовать крейсер «Украина»
Министр обороны Украины Степан Полторак обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой демилитаризовать ракетный крейсер «Украина».
Обновлено вчера в 20:04
Политика
Зеленский сообщил об афере в сфере оборонного комплекса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.
Обновлено в 05:46
Кино
Скончалась известная советская и украинская актриса Валентина Зимняя
Скончалась народная артистка УССР Валентина Зимняя. Известной советской и украинской актрисе был 91 год. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Определены последствия для Турции после закупок С-400
США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Космос
В США предрекли провал российской «Федерации»
«Роскосмос» не успеет в намеченные сроки запустить пилотируемый космический корабль «Федерация», полагает редактор ArsTechnica Эрик Бергер.
Обновлено вчера в 20:55
Армия и оружие
Британские СМИ оценили загадочное ядерное оружие России
Обновлено вчера в 11:27
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет
Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Авто
Представлен кроссовер Mercedes-AMG GLC 43
Новый Mercedes-AMG GLC 43 доступен как в виде обычного кроссовера, так и купеобразного GLC 43 Coupe.
Обновлено в 00:30
Гаджеты
Sony выпустит новую VR-гарнитуру для Playstation 5
Компания Sony планирует выпустить новую беспроводную VR-гарнитуру, которая будет использоваться вместе с консолью Playstation 5. Патент на производство новой гарнитуры был зарегистрирован в ведомстве по патентам и товарным знакам США.
Обновлено в 06:42
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Футбол
«Зенит» купит собственного воспитанника из Норвегии за 600 тысяч евро
Отмечается, что трансфер голкипера состоится на следующей неделе, сумма составит 600 тысяч евро, а «Сарпсборг» получит процент со следующей продажи.
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский потребовал созвать внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
В Кремле оценили платежную систему ЕС для расчетов с Ираном
Создание Евросоюзом платежного механизма для транзакций с Ираном (INSTEX) является важным проектом, и Россия следит за его развитием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:38