Футбол
«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за нападающего «Интера»ProstoProSport 03:20
Как сообщает Corriere dello Sport, форвард миланского «Интера» Джордже Пушкаш может перебраться в чемпионат России. Согласно источнику, в его услугах заинтересованы два московских клуба – «Спартак» и ЦСКА, предлагающие за его трансфер 10 млн евро.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:43, Вашингтон
Политика
МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса
Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51
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Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
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В детском лагере в Крыму отравились более 40 человек
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Происшествия
На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока
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Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол
Гацкан покинет ФК «Ростов» после матча со «Спартаком»
Причиной ухода капитан жёлто-синих назвал желание проводить больше времени на поле 35-летний полузащитник ФК "Ростов" Александр Гацкан покидает клуб после 11 лет.
Обновлено вчера в 15:31
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала года
По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%.
Обновлено в 03:37
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Кино
Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»
Ранее сообщалось, что новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
Обновлено в 00:32
Космос
Прожиг двигателя Starhopper закончился обширным возгоранием метана
Обновлено вчера в 06:50
Армия и оружие
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Команда Зеленского увидела угрозу в Медведчуке
Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что команда президента видит угрозу в огромном медиаресурсе, сконцентрированном в руках главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:24
Экономика
«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей»
«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей» «Трансмашхолдинг» проводит аудит активов ПАО «Мотовилихинские заводы», одного из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем.
Обновлено вчера в 18:32
Технологии
Сбербанк внедрил искусственный интеллект в мобильное приложение
Главное обновление заключается во внедрении искусственного интеллекта: нейронная сеть будет проводить анализ предпочтений клиента по более чем 1000 параметров, в результате на главной странице приложения в формате карточек будут отображаться функции, которыми чаще всего пользуется клиент, отмечает Сбербанк.
Обновлено в 03:01
Политика
В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
МИД РФ взаимодействует с Минфином по поводу возвращения из казначейства денег, предназначенных для выплаты взноса в ПАСЕ за период 2017-2018 годы, готовятся соответствующие документы, но это процесс небыстрый, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин.
Обновлено в 03:12
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено 16 июля в 11:43
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Гаджеты
Найден способ следить за людьми по Bluetooth
С помощью уязвимости Bluetooth можно отслеживать местоположение пользователей устройств с операционными системами Microsoft, iOS и macOS.
Обновлено в 02:15
Энергетика
Brent достигла отметки $63,75 за баррель
К 8:26 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $63,75 за баррель, это на $0,09 (0,14%) ниже уровня закрытия торгов среды.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Intel обещает 7-нанометровые процессоры в 2021 году
Что касается сроков, то 10-нанометровые чипы полноценно выйдут на рынок в этому году, а 7-нанометровые обещают уже в 2021-м.
Обновлено в 02:03
Гаджеты
Доступный перьевой дисплей Wacom Cintiq 22 для студентов и начинающих дизайнеров
Вслед за доступным перьевым дисплеем Cintiq 16 по цене $649, представленным в начале этого года на выставке CES 2019, компания Wacom анонсировала новый планшет начального уровня Cintiq 22 с более крупным экраном.
Обновлено в 03:18
Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер заявил о необходимости снять санкции с России после возвращения Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07