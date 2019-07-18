Футбол
«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за нападающего «Интера»ProstoProSport 03:20
Как сообщает Corriere dello Sport, форвард миланского «Интера» Джордже Пушкаш может перебраться в чемпионат России. Согласно источнику, в его услугах заинтересованы два московских клуба – «Спартак» и ЦСКА, предлагающие за его трансфер 10 млн евро.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
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Наставник британского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в составе своей команды капитана национальной команды Бразилии Дани Алвеса, с которым ранее работал в каталонской «Барселоне», однако переходу может помешать лимит на легионеров, действующий в английской Премьер-лиге.
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Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
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Новый фильм Валерии Гай Германики выйдет в прокат в октябре
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Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео
В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
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Ранее в рамках форума председатель верхней палаты белорусского парламента (Совет Республики) Владимир Мясникович заявил, что в Белоруссии могут принять решение об отмене роуминга с РФ в августе.
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Политика
Володин предлагает внести изменения в Конституцию РФ
Вячеслав Володин предлагает расширить полномочия Госдумы.
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Раскрыты цены нового SsangYong Tivoli LE Special Edition
Известная компания SsangYong сообщила о начале продаж в Великобритании специальной версии кроссовера Tivoli LE Special Edition.
Обновлено вчера в 13:34
Технологии
Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета
Обновлено в 04:42
Наука
Темная материя оказалась легче и теплее ранее зафиксированных значений
Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей, установили ученые-астрофизики.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
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Обновлено вчера в 18:12
Политика
МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
Полномочия российской делегации в ПАСЕ были возвращены без всяких условий и исключений, те положения, которые содержатся в резолюции комитета организации, не являются условиями, а лишь пожеланиями, Москва так их и рассматривает, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Обновлено в 03:05
Общество
«Росконтроль» нашел заменители молочного жира в творожной массе
Творожная масса «Дмитровский молочный завод» попала в список товаров с замечаниями из-за повышенного в два раза содержания дрожжей и плесеней.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Россию заподозрили в нарушении воздушного пространства Финляндии
В нарушении воздушного пространства Финляндии подозревают российский самолёт, сообщили в пресс-службе финского минобороны.
Обновлено вчера в 18:58
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Пьяный мужчина угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве
Правоохранители задержали пьяного мужчину, угрожавшего взорвать Ярославский вокзал в центре Москвы, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб столицы.
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Игры
Завтра для Ghost Recon Wildlands выйдет финальное крупное обновление
Создатели Ghost Recon WIldlands представили заключительное крупное обновление для боевика, с которым появится новый режим «Наёмники».
Обновлено вчера в 12:12
Технологии
Медучреждения в России подверглись кибератакам
Злоумышленники провели серию целевых атак на российские организации из сферы здравоохранения в южных регионах страны.
Обновлено в 04:32