Как сообщает Corriere dello Sport, форвард миланского «Интера» Джордже Пушкаш может перебраться в чемпионат России. Согласно источнику, в его услугах заинтересованы два московских клуба – «Спартак» и ЦСКА, предлагающие за его трансфер 10 млн евро.

«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за нападающего «Интера»

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