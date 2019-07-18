Футбол

«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за нападающего «Интера»ProstoProSport 03:20

Как сообщает Corriere dello Sport, форвард миланского «Интера» Джордже Пушкаш может перебраться в чемпионат России. Согласно источнику, в его услугах заинтересованы два московских клуба – «Спартак» и ЦСКА, предлагающие за его трансфер 10 млн евро.
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