«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге ЕвропыТАСС 11:24

Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команды сыграют в Лиге Европы. Об этом стало известно после матча 29-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и "Краснодаром".

«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы

Политика В парламенте Австрии признали бесполезность антироссийских санкций Санкции в отношении России не принесли желаемого результата и наносят огромный ущерб Европе.

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Происшествия Два человека погибли в утреннем ДТП на трассе «Колыма» под Магаданом Авария произошла на 2011-м километре автомобильной трассы «Колыма» около семи часов утра в понедельник, 20 мая.

Экономика Центробанк сообщил о росте зарплат в России Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» (есть в распоряжении «Известий»).

Происшествия Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».

Общество Названы регионы — лидеры по вводу жилья По итогам 2018 года наименьшее количество жилья введено в регионах Дальнего Востока: Магаданской области, Чукотке, Камчатке, ЕАО, Забайкалье, Приамурье и Хабаровском крае, больше всего жилья в пересчете на одного жителя введено в Ленинградской и Московской областях, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

Хоккей Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Политика Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир» 19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.

Общество Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.

Происшествия На Шпицбергене погибли двое польских ученых Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.

Гаджеты Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Политика Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».

Политика В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Александр Ярошук рассказал, что в ближайшее время в правительстве России будет принято решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.

Происшествия Одного из лидеров Либертарианской партии облили фекалиями в Казани В Казани неизвестные облили фекалиями одного из лидеров Либертарианской партии России Михаила Светова.

Армия и оружие В перестрелке силовиков получил ранение мирный житель, заявили в ДНР Мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву поселка Гнутово в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Экономика Модернизацию ТЭС поставили под сомнение Покупатели энергии просят изменить параметры отборов Ассоциация "Сообщество потребителей энергии" просит правительство доработать порядок отбора проектов модернизации ТЭС, следует из письма главы ассоциации Василия Киселева вице-премьеру Дмитрию Козаку от 15 мая.

Происшествия Сильный ветер валит деревья во Владивостоке Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.

Здоровье Эксперты выяснили, почему нельзя грызть семечки Специалисты выяснили, что семечки отрицательно действуют на зубную эмаль, что, в свою очередь, увеличивает риск кариеса.

Авто Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.

Шоу-бизнес Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.

Музыка Лазарев просит огласить данные голосования Грузии на «Евровидении» Конкурсант от России на "Евровидении" Сергей Лазарев заявил, что некоторые страны показали предвзятый, по его мнению, итог голосования, что его удивило.

Технологии Цифровой декаплинг: как заменить ИТ-систему и ничего не потерять По данным исследования Accenture, подавляющее большинство компаний сегодня готовы заменить свои ИТ-системы на новые, но не делают этого из-за зависимости критически важных процессов от непрерывной работы существующих приложений.

Экономика Борясь с Китаем, США ударили сами по себе "С 1 июня повышаются пошлины на импорт товаров из США объемом 60 миллиардов долларов", — объявлено в Китае.