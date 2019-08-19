Футбол

«Спартак» и ЦСКА сыграют заключительный матч 6 тура РПЛНева Спорт вчера в 22:05

Спартак — ЦСКА
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Московские клубы «Спартак» и ЦСКА сыграют между собой в заключительном матче шестого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Матч пройдет сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие-Арена». Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на сайте Nevasport.
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