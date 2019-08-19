Футбол
«Спартак» и ЦСКА сыграют заключительный матч 6 тура РПЛНева Спорт вчера в 22:05
Московские клубы «Спартак» и ЦСКА сыграют между собой в заключительном матче шестого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Матч пройдет сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие-Арена». Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на сайте Nevasport.
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Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Энергетика
Определены регионы России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Орещук опроверг информацию о переговорах Рибери с «Динамо»
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери.
Обновлено вчера в 12:33
Футбол
Хавбек «Луча» Калугин сломал челюсть в стыке с вратарем «Факела»
Как сообщает Sports.ru, 21-летний хавбек после стыка с голкипером соперника Данилой Ермаковым получил перелом верхней челюсти.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Шоу-бизнес
13-летний сын Дубцовой «догнал» по росту своего отца
Чужие дети, как известно, растут быстро, но, кажется, 13-летний наследник Ирины Дубцовой Роман в этом даст фору многим «звездным» отпрыскам.
Обновлено вчера в 19:29
Космос
Ракету «Союз» с роботом «Федором» установили на Байконуре
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун
После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено вчера в 17:40
Авто
ПТС и свидетельство о регистрации машины будут выдаваться по-новому
Согласно ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утверждена новая форма паспорта транспортного средства и свидетельства о его регистрации.
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе
Обновлено вчера в 11:59
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Военные США выполнят наблюдательный полет над Россией
Обновлено вчера в 23:16
Наука
В Исландии открыли мемориал первому растаявшему леднику
Обо всем сообщает издание Deutsche Welle. В Исландии открыли мемориальную доску, посвященную первому растаявшему леднику — Окйёкюдль.
Обновлено вчера в 15:00
Теннис
Медведев поднялся на пятое место в рейтинге ATP, Хачанов – девятый
На пятую строчку с восьмой поднялся россиянин Даниил Медведев (4195), который стал победителем турнира в американском Цинциннати, его соотечественник Карен Хачанов (2890) сохранил за собой девятое место.
Обновлено в 01:35
Авто
Corvette C8 получит внедорожную версию
Волна шумихи натолкнула дизайнеров X-Tomi Design показать будущий внедорожный Corvette, изображения демонстрируют авто с увеличенным клиренсом, изящными накладками на колеса черного цвета, такие черные "боковые" юбки.
Обновлено в 01:38
Политика
Без «Овсянки»: Лондон надеется, что худший вариант Brexit не сбудется
В случае Brexit без сделки жителей напугали космическими ценами на продукты, нехваткой топлива и лекарств.
Обновлено в 01:28
Политика
Вступает в силу новый пакет американских санкций против России
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Премьер-министр Дании назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию
Намерение президента США Дональда Трампа купить Гренландию абсурдно, остров не продается, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
В России введут наказания за продажу военной формы
В России могут ввести наказания за несанкционированную продажу армейского обмундирования.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Женщина и трое детей погибли в результате пожара в Иркутской области
Четыре человека погибли в результате пожара в поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области, сообщает в понедельник, 19 августа, агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:22