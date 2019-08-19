В понедельник вечером в центральном матче шестого тура РПЛ "Спартак" встретится с ЦСКА.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

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Происшествия В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа Местные жители увидели в оконном проеме третьего этажа многоэтажки мужчину с младенцем. Отец намеревался сбросить ребенка вниз.

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Происшествия Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.

Политика «Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года «Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.

Финансы ЦБ вновь повысил курс доллара и евро Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.

Футбол «Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби Нападающий Федор Чалов выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч шестого тура чемпионата России по футболу против столичного "Спартака", сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.

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