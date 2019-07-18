Футбол

«Спартак» и ЦСКА вступили в борьбу за форварда «Интера»Евро-футбол.ру 04:15

Два российских топ-клуба вступили в борьбу за нападающего миланского "Интера" Джордже Пушкаша, рапортует Corriere dello Sport. Речь идет о московских ЦСКА и "Спартаке".
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«Спартак» и ЦСКА предлагают 10 млн евро за Пушкаша

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:49, Вашингтон
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