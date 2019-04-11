Футбол

«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на полмиллиона рублей по итогам дербиИнтерфакс-Спорт 10:02

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко за покидание пределов технической зоны во время игры выплатит 30 тысяч рублей. Матч "Спартак" - ЦСКА прошел 6 апреля на спартаковском стадионе "Открытие Арене" и завершился со счетом 2:0 в пользу армейцев.
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