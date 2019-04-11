Футбол
«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на полмиллиона рублей по итогам дербиИнтерфакс-Спорт 10:02
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко за покидание пределов технической зоны во время игры выплатит 30 тысяч рублей. Матч "Спартак" - ЦСКА прошел 6 апреля на спартаковском стадионе "Открытие Арене" и завершился со счетом 2:0 в пользу армейцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
Обновлено в 15:29
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
Обновлено в 08:58
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Политика
Друг Зеленского: Володя может быть президентом в любое время, но эти жаркие дни для Украины, не этот день для него
Друг кандидата в президенты Владимира Зеленского, в прошлом актёр студии «Квартал 95» Денис Манжосов придерживается мнения, что сам Зеленского на политической арене ещё не настал.
Обновлено в 13:15
Здоровье
В Греции впервые родился ребенок от трех родителей
В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено в 14:42
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Футбол
«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ
Обновлено в 16:53
Политика
Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Обновлено в 06:17
Политика
В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года
Первый зампред комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил заместителю председателя правительства Алексею Гордееву ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
Обновлено в 14:50
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко пригласил Зеленского приехать на дебаты «в течение 40 минут»
Украинский лидер Пётр Порошенко, находясь в студии телеканала «1 + 1», пригласил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на дебаты, отметив, что «доехать до студии можно в течение 40 минут».
Обновлено в 15:55
Хоккей
Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали
Новая серия "Суда над Кокориным и Мамаевым" оборвалась быстрее, чем ожидали присутствующие.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
Обновлено в 15:38
Транспорт
В Петербурге к 2032 году запустят 29 новых станций метро
Обновлено в 05:30
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Интернет
Сайт Searchface начал работать через авторизацию
Пожелавшие остаться неизвестными разработчики нейросетевого сервиса Searchface сообщили TJ, что сайт перезапустился под именем FindClone с обязательной авторизацией через «ВКонтакте».
Обновлено в 12:40
Происшествия
По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых
Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне
Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий
В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 15:28
Футбол
Сергей Галицкий возглавил комитет детско-юношеского футбола РФС
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий возглавил комитет детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС), заявил глава РФС Александр Дюков.
Обновлено в 07:56