Футбол

«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на полмиллиона рублей по итогам дербиИнтерфакс-Спорт 10:02

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московские "Спартак" и ЦСКА за различные нарушения, допущенные болельщиками в ходе матча этих команд в рамках 22-го тура чемпионата России.
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«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на полмиллиона рублей по итогам дерби

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