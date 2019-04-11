Футбол

«Спартак» и ЦСКА оштрафовали на полмиллиона рублей по итогам дербиМосква 24 10:39

Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА оштрафовали на 500 тысяч рублей по итогам дерби в рамках 22-го тура чемпионата России, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак» и ЦСКА оштрафовали на полмиллиона рублей по итогам дерби

Москва 2410:39

«Спартак» оштрафован на 275 тыс. рублей, ЦСКА — на 220 тыс

Чемпионат10:25

«Спартак» оштрафован на 295 тыс. рублей по итогам матча с ЦСКА

ТАСС10:00

«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на полмиллиона рублей по итогам дерби

Интерфакс-Спорт10:02

«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на полмиллиона рублей по итогам дерби

РИА Новости10:12

По итогам дерби «Спартак» и ЦСКА оштрафованы более чем на полмиллиона рублей

Спорт-Экспресс10:18

«Анжи» оштрафовали на 40 тысяч рублей за нецензурные выражения в адрес судьи

Sport24.ru10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:17, Ашберн
Здоровье

В Греции впервые родился ребенок от трех родителей

Обновлено в 14:42
Армия и оружие

Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков»

Израильский аналитик Яков Кедми назвал беспрецедентным уровень военного присутствия США в районе Черного моря после прибытия на Украину американских «морских котиков».
Обновлено в 14:01
Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:11
Наука

Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего

Обновлено 09 апреля в 03:14
Здоровье

Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок

Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Наука

Ученые назвали способы сдержать старение мозга и потерю памяти

Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35

Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.
Обновлено в 15:04
Политика

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку по Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в Twitter, что Евросоюз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока выхода страны из объединения 31 октября 2019 года.
Обновлено в 03:16
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Экономика

Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»

Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено в 19:11
Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Яна Шевцова и ее новый бойфренд из Black Star мечтают о ребенке

Экс-участница «Дома-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова заверила, что у нее появился новый бойфренд, некий обеспеченный музыкант из лейбла Тимати Black Star.
Обновлено в 10:33
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 09:11
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Общество

Ярославское издание «Яркуб» попало в реестр запрещенных сайтов

Ярославское интернет-издание «Яркуб» внесено в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора на основании ст. 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Обновлено в 09:22
Политика

Депутат Госдумы предложил запретить полиэтиленовые пакеты

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить использовать полиэтиленовые пакеты с 2025 года.
Обновлено в 17:40
Общество

Челнинка ездила за рулем с младенцем на руках и давала ребенку водить

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, где она едет за рулем автомобиля с младенцем на руках.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено в 16:00
Политика

Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Здоровье

Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака

Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Экономика

У каких специалистов сильнее всего растут зарплаты в 2019 году

За первые три месяца 2019 г. зарплаты российских работников в среднем выросли на 3–3,5%, по данным проекта «Банк данных заработных плат» HeadHunter.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Купе-кроссовер Renault Arkana, созданный на новой модульной SUV-платформе, выйдет на российский рынок уже в этом году.
Обновлено в 03:05
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Политика

Арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Обобщение

Британская полиция в четверг арестовала журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 20:00
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Политика

Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН

Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 07:30
Кино

Вышел трейлер нового боевика Люка Бессона «Анна»

Обновлено в 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное