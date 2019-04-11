Футбол
«Спартак» и ЦСКА оштрафовали на полмиллиона рублей по итогам дербиМосква 24 10:39
Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА оштрафовали на 500 тысяч рублей по итогам дерби в рамках 22-го тура чемпионата России, сообщает РИА Новости.
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