«Спартак» и ЦСКА оштрафовали на полмиллиона рублей по итогам дербиМосква 24 10:39

Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА оштрафовали на 500 тысяч рублей по итогам дерби в рамках 22-го тура чемпионата России, сообщает РИА Новости.

«Спартак» и ЦСКА оштрафовали на полмиллиона рублей по итогам дерби

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