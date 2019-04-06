Футбол
«Спартак» и ЦСКА определились с игровой формой на дербиЧемпионат 05:49
«Спартак» и ЦСКА представили игровую форму на дерби, которое состоится сегодня, 6 апреля, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Фото доступно в "Твиттере" сотрудника пресс-службы красно-белых Филиппа Папенкова. Матч «Спартак» — ЦСКА состоится на «Открытие Арене».
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Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты
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